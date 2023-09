TPS:n sisällä roihusi ruma tulipalo, päävalmentaja sai potkut – Tommi Miettinen, 47, hyppäsi kuohuttavan tilanteen keskelle

”Olen saanut äärettömän hyvää tukea”

– En halua ottaa vanhoihin asioihin kantaa, kun ne eivät tietyllä tavalla kuulu minulle. Keskityn niihin asioihin, joihin voin vaikuttaa. On selvää, että meidän pitää tehdä yhdessä töitä ja auttaa toinen toisiamme. Kun hyppäsin tähän hommaan, iso prioriteetti oli se, että on etuoikeus olla osa Turun Palloseuraa. Tuo pitää näkyä meissä kaikissa, jotka ovat osa tätä projektia, Miettinen sanoo MTV Urheilun haastattelussa.

Tomi Natri /All Over Press

Tomi Natri /All Over Press

– Totta kai, ihan sama minne menee töihin, niin pitää tietää paikan historia ja taustat. Siihen peilaten voin sanoa, että olen saanut äärettömän hyvää tukea. Ihmiset ovat olleet hyvin kiinnostuneita siitä, että mitä teemme. Seurassa on valtavasti osaamista ja taustalla on iso organisaatio, jossa tehdään vahvaa yhteistyötä. Olen enemmän kuin tyytyväinen tämänhetkiseen tilanteeseen, Miettinen vakuuttelee.

– Kaikki on lähtenyt hyvin positiivisella tavalla liikenteeseen. Olemme luoneet ymmärrystä koko seuraan siitä, että mitä olemme tekemässä ja mitä jahtaamme. Kaikki ovat olleet hyvin valmiita tuohon. Tuntuu siltä, että tilausta on olemassa sille, mitä teemme, Miettinen kuvailee.

Leveyttä uupuu

– Pääsin loppumetreillä mukaan. Saimme vielä täsmäiskuina sellaisia pelaajia, mitä haimme. Meillä on hyvä kärki, mutta se, mitä kaipaamme ja mistä olen avoimesti puhunut, on leveys. Varsinkin hyökkäyspään osalta. Kaikilla joukkueilla on haasteita ja tuo on meidän haasteemme, Miettinen perkaa rehellisesti.