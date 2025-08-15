Aatos Koivun tunteet kuumenivat Turussa – ex-jäähyhirmun poika heitettiin pihalle

Turun Palloseuran ja Porin Ässien välisessä TPS-turnauksen jääkiekko-ottelussa tunteet lämpenivät ja hanskatkin putosivat.

Turussa tahkotun ottelun toisessa erässä TPS:n Kasper Pikkarainen taklasi siniviivalla Ässien kiekotonta pelaajaa Sakari Kostilaista.

Ässien Danick Martel lähti ottamaan mittaa Pikkaraisesta, ja kaksikko pudotti hanskat. Nyrkiniskut saivat heilua hetken ennen kuin tuomaristo meni väliin.

Erotuomari erotteli myös Kostilaista ja TPS:n Aatos Koivua toisistaan. Kummaltakin oli lentänyt kypärä pois, ja Koivu kävi silmin nähden kuumana Kostilaisen suuntaan huudellen.

Pikkarainen ja Martel lensivät ulos. Koivu ja Kostilainen saivat kumpikin kahden minuutin väkivaltaisuusrangaistuksen.

Aatos Koivu, 19, tunnetaan kiekkolegenda Saku Koivun poikana. Kasper Pikkaraisen, 19, isä on puolestaan peräti 1 026 jäähyminuuttia SM-liigan runkosarjassa aikanaan saanut kovanaama Ilkka Pikkarainen.

TPS voitti, samoin HPK

TPS voitti ottelun 3–1. Turkulaisten maalit tekivät Tim Söderlund, Lukas Wernblom ja Aleksi Saarela. Sekä Wenblomille että Saarelalle tilastoitiin tehopisteet 1+1=2. Ässien ainokaisen viimeisteli reilu minuutti ennen loppua Jan-Mikael Järvinen.

TPS-turnauksessa kiekkoiltiin perjantaina myös ottelu Hämeenlinnan Pallokerhon ja Rauman Lukon välillä. HPK voitti jatkoajalla 2–1.

Voittajat TPS ja HPK iskevät yhteen huomenna ja vastakkain tuolloin pelaavat myös Ässät ja Lukko.