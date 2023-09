Kärppien yllä pyörii johtajamysteeri: Lasse Kukkonen kasaa joukkuetta – hän ei ole kuitenkaan etsitty ”uusi pomo”

Virkaa tekevänä

– Olen ikään kuin virkaa tekevä urheilutoimenjohtaja. Sen jälkeen kun ”Hapa” siirtyi sivuun, joukkueen kasaaminen on ollut pääsääntöisesti minun vastuullani. Totta kai ”Late” (Kärppien päävalmentaja Lauri Marjamäki ), ”Papu” (Kärppien nuorten kehityspäällikkö Jari Laukkanen ) ja Tommi ( Virkkunen , Kärppien toimitusjohtaja) ovat olleet isosti apuna. Arjen asiat, mitkä kuuluvat urheilutoimenjohtajan tehtäviin, ovat nyt minun hartioillani. Tämä on ollut opettavaista ja mielenkiintoista aikaa, Kukkonen kuvailee.

– Ehkä tässä on huomannut sen, että vielä on paljon opittavaa, Kukkonen muotoilee.

– Tuo (pestinimitys) on Tommin (Virkkunen) ja hallituksen työn alla. Tiedän, että asiassa on edetty. Siinä ollaan paljon lähempänä maalia kuin mitä oltiin vielä muutama kuukausi sitten. Hyvin rauhallisin mielin voi olla tuosta. Hyviä asioita kyllä tapahtuu, Kukkonen vakuuttelee.

Laatua ja saumoja

– Meillä on hyvä nippu jalkeilla. Kaiken lisäksi meillä on hyviä nuoria kavereita tulossa tuohon liigakartalle mukaan. Haluamme, että heillä on sauma näyttää niin, että he voisivat lunastaa paikkansa miesten joukkueesta. Se SM-liigassa on hienoa, että joka vuosi joku tai jotkut puhkeavat kukkaan niin, että he taistelevat ihan kansainvälisen tason paikoista. Toivomme, että pystymme luomaan sellaisen ympäristön, missä pystymme kasvattamaan seuraavia EHT- tai MM-kisapelaajia, puolen Suomen seurassa eli Kärpissä vaikuttava Kukkonen huikkaa.