SM-liigaluotsi Tommi Miettinen on kohauttanut räväköillä ulostuloillaan – nyt tulisieluinen ex-pelaaja rakentelee jättiyllätystä

”Nyt voi viimeistään todeta, että eihän siellä mitään linjaa ole. Eihän tämä ole sinänsä mikään yllätys. Mistä sitä ammattitaitoa yhtäkkiä tulisi, jos sitä ei ole ollut koko kauden aikana.”

KalPan päävalmentaja Tommi Miettinen on jaellut julkisuuteen räväköitä kommentteja muun muassa Liigan kurinpidon toiminnasta. Näitä viestejä on tullut pitkin kautta ja tuoreeltaan Liigan pudotuspelien alta.

Suoraan, rehellisesti ja kiertelemättä.

Koska sellainen Miettinen on.

Entinen pitkän linjan liiga- ja Elitserien-pelaaja ei ole muuttanut tyyliään vuosien varrella.

– Uskon aitouteen ja rehellisyyteen. Jos rupean feikkaamaan jotain, mitä en ole, niin siitä ei tule yhtään mitään. Olen hyvin voimakas tunneihminen, joka kiihtyy nollasta sataan kuin Nato-ohjus. Lepyn myös nopeasti. Jos kertoisin pelaajilleni, että olen zen-ihminen, joka on koko ajan tasainen, niin valehtelisin päin naamaa. Elän tunteella ja olen aito oma itseni koko ajan. Koen, että pelaajat arvostavat tuollaista rehellisyyttä, Miettinen toteaa MTV Urheilulle.

Värikkäiden kommenttien lisäksi tunnepuoli näkyy myös otteluiden aikana. Miettinen on yksi niistä liigavalmentajista, jotka käyttävät erottuvasti ääntään pelien aikana. Miettinen jakaa ohjeita ja reagoi niin, että huudot välittyvät lehtereille ja aina kotisohvalle asti.

– Kierroksilla ei tarvitse hakea – ne tulevat luonnostaan. Välillä on tärkeää, että osaa astua taaksepäin ja pystyy antamaan pelaajille happea silloin, kun sitä tarvitaan.

– Otan tuon tyylin ja tavan ihan avoimesti esiin. Puhun jo kesällä joukkueelle ja uusille pelaajille siitä, millainen olen ihmisenä, Miettinen sanoo aiheesta.

Yhden jakson päätös

Miettinen itse on ison muutoksen äärellä. Hänen nykyinen KalPa-pestinsä päättyy tähän kevääseen. Seuraaja on jo selvillä, kun Petri Karjalainen perii Miettisen paikan.

– Kävimme tilanteen jo alkukaudella läpi. Kyse on suunnitelmasta ja siitä, että KalPassa on rakennettu jo pitkään valmentajapolkua. Tuota suunnitelmaa on toteutettu hyvässä yhteishengessä. Ei tuon takaa löydy mitään ihmeellistä draamaa. Minun tavoitteeni oli silloin, kun palasin KalPaan, että jätän organisaation parempaan tilanteeseen. Sen voin käsi sydämellä sanoa, että näin myös käy. Meillä on hieno tilanne käsillä ja hyvä jatkumo päällä joukkueessa. ”Pete” on ihan varmasti hyvä valmentaja KalPalle, Miettinen uskoo.

Miettinen palasi ulkomailta KalPaan jo 2000-luvun loppuvaiheilla. Hän pelasi vielä muutaman kauden ajan liigaa ennen kuin hän hyppäsi penkin toiselle puolelle.

Miettinen aloitti KalPan päävalmentajana kesällä 2019.

– Neljän vuoden projekti ei voisi hienommalla tavalla päättyä. Pääsemme hyvistä asetelmista tavoittelemaan isoja asioita. Sitten matka jatkuu jonnekin muualle, Miettinen sanoo tulevasta.

Nuoruuden tarinat

Miettinen hymyilee, kun hän puhuu edessä olevasta mahdollisuudesta. KalPa on jo nyt yllättäjä.

Ennen kauden alkua harva osasi ennustaa, että KalPa taistelisi runkosarjassa neljän parhaan joukkoon pääsystä. Epäilykset nousivat muun muassa siitä, miten heikosti kuopiolaisten edellinen kausi oli päättynyt.

– Tappelimme kuuden joukkoon pääsystä vielä pari viikkoa ennen runkosarjan loppua. Jääkiekossa voi sattua kaikennäköistä ja asiat eivät aina mene niin kuin on suunnitellut. Sen kanssa pitää pystyä elämään ja olemme kasvaneet henkisesti. Teimme monen viikon ajan analyysiä siitä, mitä alkukeväästä tapahtui ja totesimme yhdessä, että mukana oli paljon hyvää, minkä päälle saattoi rakentaa. Sillä tiellä olemme nyt, Miettinen palaa notkahdukseen.

KalPa jäi pisteen päähän pudotuspelipaikasta. Sen jälkeen se teki kesällä hyvin harkittuja liikkeitä. Kuopiossa uskottiin siihen, mitä sillä on.

Keskiöön nousivat lupaavat nuoret pelaajat. Kun kausi lähti liikkeelle, vastuurooleissa olivat muun muassa Aapeli Räsänen (24 vuotta), Juuso Mäenpää (20), Oliver Kapanen (19) ja yksi koko liigakauden suurimmista sensaatioista, Juha Jatkola (20).

– He eivät enää kokeile kepillä jäätä. He haluavat menestyä koko ajan. Meidän kollektiivinen uskomme on kasvanut valtavasti. Lähdemme haastamaan ihan kaikkia rintarottingilla, Miettinen vakuuttelee.

KalPa säväytti jo syksyn ensimmäisissä peleissä. Edes murheet ja kolhut eivät pysäyttäneet kuopiolaisryhmän marssia.

– Emme ole eläneet yhden pompun mukaan. Eteen on tullut valtava määrä pelikieltoja ja kaikennäköisiä kokemuksia, mitkä olisivat voineet romuttaa meitä. Luotamme meidän joukkueeseemme ja omaan peliimme. Se riittää ihan varmasti pitkälle, Miettinen nyökyttelee päätään.

Lasikaton läpi

KalPa on jopa SM-liigan kevään suurin musta hevonen. Se väläytteli vaarallisuuttaan muun muassa runkosarjan lopulla, kun se otti isoja voittoja Kärpistä, Tapparasta ja muista Liigan jättiseuroista.

Ennen kaikkea kaksi asiaa nostaa päätään KalPasta. Isoin juttu liittyy peliin ja sen laadukkuuteen. KalPa on äärimmäisen sulava kiekkokontrollijoukkue, jonka luisteluvoima ja juonikkuus ovat vertaansa vailla.

Sen lisäksi sen pelaajamateriaalista on tullut pinnalle useita upeita tarinoita. Monet kokeneet pelaajat pelaavat uransa parasta kiekkoa. Hyvä esimerkki on KalPan ykkössentteri Jaakko Rissanen, joka painoi 33 vuoden iässä oman henkilökohtaisen piste-ennätyksensä Liigassa (57 ottelua, 16+34=50).

– Meillä on paljon nuoria pelaajia isoissa rooleissa, mutta samalla Tuomas Kiiskiset, Jaakko Rissaset, Lasse Lappalaiset ja kumppanit ovat meille valtavan tärkeitä hahmoja. Heidät pitää saada parhaassa terässä kaukaloon. He ovat kuitenkin se joukkueen selkäranka tiukoissa paikoissa. Pitää muistaa, että jos puhutaan voittamisen kulttuurista, niin meillä on aika vähän sellaisia pelaajia, jotka ovat voittaneet jotain. Kiiskinen on voittanut Ruotsissa muutaman kerran ja minä olen voittanut. Se kynnys on vielä kivuttavana.

– Olemme puhuneet ikään kuin näkymättömästä lasikatosta. Ensimmäinen niistä on vaikea, mutta niiden läpi pitää vain uskaltaa mennä. Ei säästellä yhtään tai mietitä mitään muuta kuin sitä, että kaikki on mahdollista. Olemme menossa sitä kohti, Miettinen julistaa.

KalPan kevät käynnistyy äärimmäisen mielenkiintoisella ja herkullisella tavalla. Puolivälierissä vastaan tulee Pelicans, jonka tarinassa on paljon samoja piirteitä.

– On ihan selvää, että olemme molemmat yllättäjiä. Eihän kukaan odottanut ”Hölön” (Tommi Niemelän) Pelicansia noille sijoille, eikä kukaan myös meitä. Ei missään nimessä. Tällä hetkellä kaikki haluavat voittaa ja paineet ovat sen mukaiset. Ei tässä ole yhtään sellaista, joka pääsisi puskista haastamaan täysin paineettomassa tilassa. Ei se niin mene. Paineet kuuluvat ammattilaisurheiluun ja se on vain hieno juttu. Siitä pitää nauttia, Miettinen sanoo sarjan alla.

KalPan pudotuspelikevät käynnistyy orastavan buumin keskellä. Kiekko kiinnostaa Savon seudulla – vahvasti positiivisia viestejä välittävän KalPan myötä.

– Kaiken takana on pitkä juoksu. Meidän pelistämme näkyy toisteisuus siitä, että missä olemme hyviä. Ja meidän pitää pysyä sillä tiellä. Jos lähdemme pelaamaan samanlaista peliä, mitä vaikka Kärpät pelaa, ja olemme paras seitsemästä -sarjassa, niin turpaan tulee. Meidän pitää olla erilaisia ja uskaltaa tehdä asioita meidän omalla tavallamme. Niin, että siellä näkyy rohkeutta, päättäväisyyttä ja sitä, että määräämme tahtia. Emme halua alistua ja odottaa, että mitä vastustaja tekee. Yritämme pakottaa heidät KalPan näköiseen peliin. Uskomme, että olemme siinä vahvoilla, kuopiolaisjoukkueen pääkoutsi Miettinen avaa.

VIDEO: SM-liigan kauden yllättäjät vastakkain, mitä Pelicansin ja KalPan sarjalta voi odottaa?

21:18

KalPaan liittyvissä puheissa vuosi toisensa jälkeen esille nousee se, ettei siltä voida odottaa keväällä mitään. Hyvä, railakas kiekko murenee, kun ruvetaan tappelemaan viimeisistä metreistä ja senteistä.

Tämä on huomioitu joukkueen rakentamisessa. Juonikkuuden rinnalle on tuotu keväällä tarvittavia elementtejä, eli muun muassa fyysisyyttä. KalPan nykyjoukkueessa on riittävästi pöyhkeyttä.

– Sitä on tietoisesti haettu. Jos menee vaikka ajassa taaksepäin ja miettii sitä, millä tavalla esimerkiksi voitimme A-junioreiden mestaruuden kaudella 2017–18, niin silloin meillä oli erittäin fyysinen joukkue. Meillä on pieniä, nopeita pelaajia, mutta meillä on myös fyysisyyttä matkassa. Emme jää siinä mitenkään jalkoihin, Miettinen perkaa.

Kun KalPan kevättä hahmottelee, Miettinen on hyvin suorana. Jos kuopiolaisten tarina on ollut jo tähän mennessä upea, kaikelle haetaan vielä kruunua.

Eli jättiyllätystä.