TPS teki 2,9 miljoonan jättitappiot – painava lausunto seuran tulevaisuudesta: "Näin ei voi jatkua"

TPS:n toiminta on ollut jo pidemmän aikaa tappiollista. Edellisellä tilikaudella TPS teki tappiota 0,9 miljoonan euron edestä, joten pelkästään kaudella edellisellä tilikaudella TPS on tehnyt tappiota 3,8 miljoonaa euroa.

– Kulurakenteemme on ollut jo vuosia liian raskas. Vaikka tulopuolta on pystytty kasvattamaan, ovat erityisesti urheiluun tehdyt panostukset ja areenan kohonneet kustannukset johtaneet kestämättömään tilanteeseen. Meillä on suurseuran kustannukset, mutta vain keskisuuren seuran tulot, TPS:n toimitusjohtaja Aki Holma toteaa seuran tiedotteessa.