Kärpät riepotteli oikein huolella Leijonista tuttua vahtia – Lukko hurjana Satakunnan derbyssä

SM-liigajoukkueet ovat olleet tänään kehissä harjoitusotteluissa eri puolella Eurooppaa.
Turussa Lukko kaatoi hieman poikkeuksellisessa Satakunnan derbyssä Ässät peräti lukemin 4–0. Lukolta maalinteossa onnistuivat Topias Haapanen, Alex Beaucage, Mikael Ruohomaa ja Lenni Hämäläinen.
Päivän toisessa Turun ottelussa turnauksen isäntäjoukkue TPS kaatoi HPK:n 2–0.
TPS:ltä maalinteossa onnistuivat turkulaisjoukkueen tuore kapteeni Tarmo Reunanen ja Joel Määttä.
Tällä viikolla Saksassa leireilevä Tappara kaatoi toistamiseen Kölner Haienin, kun se oli tällä kertaa parempi lukemin 2–0. Tapparalla maalinteossa onnistuivat joukkueen tuoreet vahvistukset Joachim Blichfeld ja Henrik Haapala.
Tappara kaatoi Kölner Haien myös torstaina. Kirvesrinnat olivat tuolloin parempia lukemin 2–1.
Kärpät riehaantui lauantaina Ruotsissa, kun se riepotteli Leijonista tuttua maalivahtia Frans Tuohimaata ja tämän edustamaa IF Björklöveniä peräti lukemin 7–2.
Kärppien ykköstähtenä loisti kotikulmillaan pelannut ruotsalaispuolustaja Marcus Björk, joka alusti neljä vieraiden osumaa (0+4). Kärppien ykkösketjun keskelle merkattu Patrik Virta takoi puolestaan tehot 2+1.
Uusi liigakausi käynnistyy 9. syyskuuta. TPS kohtaa tuolloin vieraissa HPK:n, Ässät matkaa Kouvolaan KooKoon luokse ja Kärpät isännöi Oulussa Sportia. Lukko ja Tappara avaavat omalta osaltaan kautensa seuraavana päivänä Raumalla.