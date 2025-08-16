SM-liigan tuoreimman tulokasjoukkueen tilanne hämmentää – seurapomolta suora myönnytys

Viimeksi kaudeksi jääkiekon SM-liigaan palannut Kiekko-Espoo on nyt isojen kysymysmerkkien äärellä. Pelkkiä nimilistoja vertailemalla ei voi herkästi sanoa, että Kiekko-Espoon joukkue olisi ainakaan hirveästi vahvistunut kesän aikana. Seuran urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits myöntää MTV Urheilulle: joukkueen rakennus on yhä kesken.

Kiekko-Espoo ylsi heti Liigan paluukaudellaan pudotuspeleihin, kun se oli runkosarjassa kahdeksas. Kiekko-Espoo kohtasi pudotuspelien avauskierroksella hallitsevan mestarin Tapparan, jonka se laittoi ahtaalle. Tappara onnistui nipin napin selvittämään tiensä jatkoon, kun se kaatoi Kiekko-Espoon viidennessä ja ratkaisevassa ottelussa Otto Rauhalan jatkoeräosuman avulla 4–3.

Kiekko-Espoo johti viidettä kohtaamista jo 3–1, mutta Tappara tuli vielä rinnalle ja kömpi voittoon. Kirpeästä lopusta huolimatta Kiekko-Espoon urheilutoimenjohtaja Kim Hirschovits näki paljon hyvää espoolaisseuran liigapaluukaudessa.

– Jo itse lähtö sarjaan oli hyvä ja pääsimme lopulta meidän kaikkiin tavoitteisiimme. Tosi hyvä maku jäi ensimmäisestä kaudesta. Joukkue taisteli ja oli sen näköinen, mitä halusimme. Siellä oli myös yksittäisiä hienoja tarinoita kuten Petteri Rimpinen ja Arttu Tuomaala, jotka lämmittivät mieltä todella paljon. Tuon viime kauden jäljiltä oli hyvä lähteä seuraavaa kautta kohden. Samalla pitää muistaa kuitenkin se, että koko seurayhteisön rakennustyö on vasta alussa, Hirschovits perkaa MTV Urheilulle.

Viime kaudella Kiekko-Espoon iso tarina rakentui nimenomaan nuorten pelaajien esiinmarssin kautta. Hirschovitsin mainitsemista nuorista pelaajista Rimpinen, 19, valittiin täysin oikeutetusti vuoden tulokkaaksi Liigassa. Rimpinen loisti sesongin aikana sekä kotimaan kiekkokaukaloissa että myös nuorten maajoukkueessa, kun hän siivitti torjunnoillaan Suomen aina finaaliin asti alle 20-vuotiaiden MM-turnauksessa.

Jo useamman kauden ajan Kiekko-Espoota edustanut Tuomaala, 23, asteli komeasti parrasvaloihin myös Liigassa tehtyään 59 runkosarjaottelussa tehot 10+23=33. Tuomaala oli isosti esillä myös pudotuspelisarjassa Tapparaa vastaan (5 ottelua, 1+4=5).

– Olemme Suomen suurin ja yksi maailman suurimpia jääurheiluseuroja. Koko meidän projektimme idea on ollut varmistaa se, että kiekkokoulusta lähtien on olemassa putki aina edustusjoukkueeseen asti. Nimenomaan niin, että meidän seurassamme pelaavat nuoret voivat unelmoida espoolaisessa edustusjoukkueessa pelaamisesta. Meillä on paljon potentiaalia nuorissa ja sieltä on tulossa hyviä pelaajia miesten tasolle. Haluamme, että meidän seurassamme nuoret pelaajat pääsevät omiin unelmiinsa kiinni, mitkä eivät välttämättä ole pelkästään Suomessa, vaan muuallakin. Tuo kuuluu meidän strategiaamme ja seuraidentiteettiimme. Olen todella iloinen, kun joka vuosi näkee huimaa kehitystä nuorten parissa, Hirschovits toteaa tyytyväisenä päätänsä nyökytellen.

Petteri Rimpinen loisti Kiekko-Espoon maalilla viime kaudella.Matti Raivio/All Over Press

Lajunen? Budjetti?

Kiekko-Espoossa nuoret pelaajat ovat saaneet näyttöpaikkoja kesän lopun harjoitusotteluissa. Samaan aikaan kun Hirschovits, joukkueen päävalmentaja Jyrki Aho ja seuran muut johtohahmot haluavat nähdä nuorten kyvyt, Hirschovits sanoo suorat sanat nykyhetkeen liittyen.

– Joukkueen rakennus on kesken, Hirschovits myöntää.

Kiekko-Espoon tilanne on ehtinyt herättää osaltaan hämmennystä siksi, koska oletusarvo on se, että viime kaudella Liigaan palannut seura vahvistuisi sen toisen kauden alla.

Nyt tätä väitettä ei pysty heittämään aivan suorilta käsin, koska Kiekko-Espoon tulijapuolella ei ole ollut säkenöivää tungosta.

Uusina tai paluumuuttajapelaajina Espooseen ovat saapuneet Aarne Talvitie (ex-seura TPS), Niklas Peltomäki (Jukurit), Joonas Rask (HIFK), Jere Väisänen (Bemidji State University) ja Joni Jurmo (Calgary Flames). Heistä Talvitie ehti jo loukkaantua kesän harjoitusotteluiden alla, ollen useita kuukausia sivussa.

Lähtijöiden joukossa ovat olleet muun muassa Heikki Liedes (Luulaja), Kasper Kotkansalo (Luulaja), Joachim Rohdin (Nybro Vikings), Niko Seppälä (Sparta Praha) ja Joni Ikonen (HC Litvinov).

– Haemme pelaajia tiettyihin rooleihin ja katsomme vähän sitä, että mihin joukkue asettuu ja millaisia tarpeita meillä on. Totta kai myös sitä kautta, että miten pelaajat suoriutuvat, Hirschovits sanoo nykytilanteesta.

Kiekko-Espoon kohdalla yksi iso kysymys liittyy siihen, että jatkaako joukkueen viime kauden avainpuolustaja Ville Lajunen uraansa Espoon Metro Areenalla.

– Keskusteluyhteys on ollut koko ajan päällä ja katsotaan, miten asiat loksahtavat kohdilleen. Ei tuosta ole oikeastaan sen enempää sanottavaa. Tilanne on täysin auki, Hirschovits myöntää.

Kiekko-Espoo lähti viime kauteen kahden miljoonan euron pelaajabudjetilla.

Meinataanko budjettia kasvattaa vai millaista tietoa olet saanut tuohon liittyen?

– Tuolla budjetilla on lähdetty ja tuolla budjetilla rakennetaan joukkuetta. Ei ainakaan tällä hetkellä ole mitään muuta ajatusta tai tietoa tuohon liittyen, Hirschovits vastaa.

Kiekko-Espoo onnistui luomaan pienimuotoista ilmiötä viime syksynä metroradan tuntumaan eli Espoon urheilupuistoon. Runkosarjassa sen yleisökeskiarvo ottelua kohden oli 4 264 silmäparia, mikä oli Liigassa seitsemänneksi kovin lukema.

Nyt huomio kääntyy siihen, että miten Kiekko-Espoo pysyy houkuttelevana, eli miten se saa sekä espoolaisia että muualta tulevia ihmisiä paikan päälle kotiotteluihin.

– Meidän täytyy kasvaa koko ajan, Hirschovits ilmoittaa aiheeseen liittyen, jatkaen:

– Tämä on pitkä projekti, jos katsoo sitä, mistä olemme tulleet eli Espoolahdesta ja Suomi-sarjasta. Olemme kasvaneet koko ajan. Meidän pitää olla kärsivällisiä ja meidän pitää tehdä paljon töitä sen eteen, että saamme kasvua aikaiseksi myös jatkossa. Uskon, että meidän tarinamme, meidän nuoret pelaajamme, joukkueen taistelu ja särmä houkuttelevat ihmisiä paikalle. Haluamme tehdä asioita näkyvästi ja vähän eri tavalla. Uskon, että tuota kautta kiinnostus vain kasvaa, Hirschovits sanoo luottavaisena.

SM-liigan runkosarja lähtee liikkeelle 9. syyskuuta. Kiekko-Espoo kohtaa avauskierroksella vieraissa Pelicansin.