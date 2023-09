Miksi TPS:n taloudenpito on pahasti retuperällä? Näin jättitappioista ilmoittaneen seuran pomo vastaa

TPS teki tilikaudella 2022-23 suuret 2,9 miljoonan euron tappiot. TPS:n toiminta on ollut tappiollista jo useamman kauden ajan. Nyt asiaan haetaan muutosta tehostamisohjelman avulla, jonka jälkeen seuran on määrä toimia täysin omavaraisesti.

– Käytännössä se tarkoittaa sitä, että koska meillä on suurseuran menot ja keskisuuren tulot, niin emme odota, että liikevaihto kasvaa, vaan katsotaan jokainen toiminto koko organisaatiosta, ei pelkästään urheilusta, sen kokoiseksi. Pitää löytää keinoja tehostaa tai pitää löytää keinoja säästää.

– Meillä on kokonaisuus selvillä. En pysty tässä kohtaa ”pinpointtaamaan”, että ”tuosta lähtee ja tuosta lähtee”. Olemme joka puolelta vähän turhan leveitä. Ei tässä pääse valitsemaan. Se koskee kaikkia toimintoja.

– En halua tässä kohtaa siihen mennä. Tässä on oleellista se, että meillä on mahdollista tästä alkaneestakin tilikaudesta tehdä tappiollinen. Eli meillä on tuki siihen, että saamme tehtyä pitkäjänteisen parannuksen.