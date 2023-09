Petteri Sihvonen teki rajun havainnon Olli Jokisesta – mitä ihmettä Kärpissä oikein tapahtuu?

Kauden ensimmäisessä osiossa pureudutaan niin mestarisuosikki HIFK:hon, Antti Pennasen Ilvekseen, Tommi Niemelän Pelicansiin, Kärppiin, KalPaan ja Olli Jokisen Jukureihin.

1. HIFK:ssa on yliarvioinnin vaara – Jori Lehterä pistää ylivoiman kuntoon, mutta kysymysmerkkejä riittää.

Sihvonen: On yliarvioinnin vaara, kyllä! Lehterästä puheen ollen: on mielenkiintoista nähdä, miten hän selviää HIFK:ssa, kun käytössä on Jussi Tapolan pelisapluunaan nähden pari astetta heikompi Ville Peltosen pelikirja. Kuten olen tehnyt selväksi, Lehterän laituriksi pitää istuttaa Leo Komarov. Tosin nyt Komarov on luultavasti muutaman kuukauden ajan sairastuvalla. Jahka hän palaa, ja pääsee riittävään iskuun, laittaisin hänet Lehterän rinnalle. Näin jonkun HIFK:n harjoituspelin, jossa Komarov oli laitettu alempiin ketjuihin. Samassa pelissä Lehterän kanssa pelanneet Julius Nättinen ja Iiro Pakarinen eivät löytäneet ollenkaan yhteyttä Lehterän kanssa. Lehterä tarvitsee rinnalleen uuden Veli-Matti Savinaisen. Minun papereissani HIFK on haastaja, ei mikään mestarisuosikki.

Savonen: Ymmärrän toki, että miksi moni pitää HIFK:ta suurimpana mestarisuosikkina. Itse taas näen niin, että Liigassa ei ole tällä hetkellä yhtä selkeää lokomotiivia, joka vetää muita perässään. HIFK:lla on kyllä laatua, mutta siihen liittyy myös isoja kysymysmerkkejä. Jori Lehterä on ylivoiman herra ja hidalgo, mutta kuka on esimerkiksi HIFK:n johtava kiekollinen puolustaja? Eli peräpään pelillinen liideri. Entä kuka iskee maalit? HIFK pärjää runkosarjassa jo pelkästään Roope Taposen vahvan maalivahtipelin ja tehokkaan ylivoiman avulla. Silti HIFK on aina HIFK. En gång gåtfull, alltid gåtfull.

2. Antti Pennasen Ilveksessä ei näy aitoja kehityksen merkkejä.

Sihvonen: Tästä olen hieman eri mieltä. Jos Ilveksen peli ei olekaan vielä valmista, näyttäisi siltä, että Pennanen on luopunut typerästä kategorisesta pystysuunnan jääkiekostaan. Ilves tekee nyt myös tilaa, ja se tehdään eräänlaisena alempana kiekotteluna – sanoisin jopa, että rohkeana 5vs5-rondona. Nähtäväksi jää, että tuleeko tuo toimimaan. Pennanen on selvästi miettinyt asiaa kesällä. Ratkaisu on löytynyt 2010-luvun taiteen hoopeekoolaisesta junnulätkän pelikirjasta. Mutta kyllä, aitoja kehityksen merkkejä on vielä aika niukalti tarjolla.

Savonen: Ilveksen peli on näyttänyt parhaimmillaan todella lupaavalta alkusyksyn CHL-otteluissa. Välillä taas meno on ollut kuin villissä lännessä. On selvää, että Ilvestä pitää tarkistella hyvin kriittisellä silmällä, koska se on SM-liigan suurseura. Itseäni mietityttää se, että miten Ilveksen uudet voimat pystyvät johdattelemaan liikkuvaa kissalaumaa. Oula Palveeseen kohdistuu valtavia odotuksia, mutta pystyykö hän kantamaan niitä muun muassa heikon viime kauden jälkeen? Oma epäilyksen siemen kohdistuu myös tupsukorvien maalivahtiosastoon. Uskon vakaasti siihen, että Pennanen esikuntineen on oppinut viime kauden virheistä. Jännityksen kohde on se, että pystyykö Ilves ottamaan kollektiivisia kehitysaskelmia kohti kirkkaimpia mitaleita.

3. Viime kauden sensaatiojoukkue Pelicans ei tipu kärjestä yhtään minnekään – Tommi Niemelä on saanut kaivattuja apuja.

Sihvonen: Kyllä, uusia työkaluja on, mutta niille huikeille työkaluille ei ole löytynyt vielä kunnon työjärjestystä. Ei se niin mene, että jos Niemelän edellinen projekti tarvitsi tutuilla pelaajilla kolmisen vuotta aikaa syntyäkseen, että nyt homma lähtisi muka uusilla pelaajilla heti toimimaan. Sanon rohkeasti, että Pelicansilla saattaa olla pulmallinen syksy edessään.

Savonen: Niin, koko Pelicans kiteytyy kuitenkin siihen, että miten lahtelaisjoukkueen päävalmentaja Niemelä saa taas myytyä oman ”jatkuvan kehityksen” ideologiansa hieman kokeneemmalle ryhmälle. Ja nyt puhutaan sekä pelillisestä että yksilötason kehityspolusta. Ostaako esimerkiksi kokenut Ryan Lasch mentaliteetin, missä hyväkään ei riitä, vaan jossa koko ajan pitää lyödä parempaa ja parempaa pöytään? Pelaajiston saralla Pelicansin isoin kynnyskysymys liittyy maalinedustakovuuteen. Ei yllättäisi, jos Pelicans tekisi jo syksyllä paikkausliikkeitä.

4. Lauri Marjamäki on tiukassa paikassa. Kärppien materiaali on kelpo luokkaa, mutta nyt pitäisi tehdä kovaa tulosta.

Sihvonen: Totta, Marjamäellä on nyt hieman tulos tai ulos -paikka. Jos jäällä näkyy uudenlaista pelinopeutta, seuran puolella näkyy vain pelihitautta. Missä on uusi urheilujohtaja? Ei kai Lasse Kukkonen saa leikkiä jonkinlaista välimallin urheilujohtajaa, joka touhuaa sitä sun tätä, olematta vastuussa yhtään mistään. Keväällä väistynyt urheilutoimenjohtaja Harri Aho taisi hieman väsähtää. Summa summarum sanon, että menestykseen tottuneella Kärpillä on kosolti haasteita edessään – sekä kaukalossa että toimiston puolella.

Savonen: On tietenkin huolestuttavaa kuulla, että Marjamäki kamppaili burnoutin partaalla kevään turbulenssin yhteydessä. Koska samaan aikaan fakta on se, että tuleva kausi on hänen koko uransa kannalta hyvin, hyvin tärkeässä asemassa. Onko Marjamäki edelleen huippuvalmentaja vai onko hän jäänyt kehityksessä jälkeen? Nyt näyttää siltä, että Marjamäki hakee Kärppien peliin uusia tuulia. Kärppien isoin ongelma on kuitenkin se, että sen rosteri on hyvin pehmeä. Kärpillä on paljon has been -pelaajia ja kärki on tylppä. Sen lisäksi taustalla kummittelevat vanhat haamut. Kevään romahdus ei hetkessä unohdu.

5. KalPa kokee notkahduksen viime kauden valopilkahduksen jälkeen.

Sihvonen: Sanon, että Petri Karjalaisen KalPa saattaa aloittaa varsin hyvin. Nyt eletään kuherruskuukausia. Järkytyin hieman, kun uusi koutsi Karjalainen oli valinnut raskaimman tien pärjäämiseen. Näyttäisi siltä, että KalPa yrittää pelata nopeaa kiekkokontrollilätkää. Sen suhteen pelitavallinen lasikatto tulee vastaan viimeistään marraskuussa, koska vastustajien puolustuspelinopeus alkaa lyödä laudalta liian yksirytmistä hyökkäämistä vastaan.

Savonen: Karjalainen on kovassa paikassa. Pitää kuitenkin muistaa, että KalPa laittoi viime kevään finalistin Pelicansin enemmän kuin tiukoille. Ei olisi ollut totaalinen vääryys, jos KalPa olisi painellut tuolloisesta puolivälieräsarjasta jatkoon. Tommi Miettinen vei prosessinsa pitkälle. Karjalaisella on nyt isot saappaat täytettävänä. Hämmästyttävää on se, että miten vähän hankintoja KalPa teki kesän aikana. Jalkeilla oleva rosteri ei täysin vakuuta.

6. Olli Jokisen Jukureista uhkaa tulla yhden kauden ihme. Jokiselta vaaditaan taikatemppuja, eikä niitä ole luvassa.

Sihvonen: Jokinen on vielä kokematon valmentaja. Ei siitä mitään tule, kun aloitteleva valmentaja yrittää harjata SM-liigassa sellaista pelitapaa, mikä sotii Suomen pelillistä identiteettiä eli Meidän peliä vastaan. Voisiko olla niin, että valmentaja-Jokisen ongelma on se, että hän käyttää valmennustyössään pelaaja-Jokisen itseluottamusta ja egoa nöyrtymättä kunnolla tutkimaan peliä ja olemaan pelaajien suuntaan palvelustehtävissä? Jos Jokinen ei tätä pian oivalla, hänestä saattaa tulla yhden kauden ihme jääkiekkovalmentajana.

Savonen: Jukureiden suurin ongelma liittyy laatupuutteeseen. Juhamatti Aaltosen lähtö näkyy karulla tavalla erikoistilanteiden puolella. Häntä ei korvaa kukaan ja se heijastuu suoraan tulostaululle. Vaikeaa on. Jukureiden tarina kertoo paljon SM-liigan realiteeteista. Rajallisella budjetilla operoivan joukkueen pitää onnistua poikkeuksellisella tavalla siirtomarkkinoiden puolella, jotta seura voi haaveilla edes pienestä menestyksestä. Jukureista on tullut parin vuoden takaisen pilkahduksen jälkeen hajuton, mauton ja väritön lauma. Sentäs pelipaidat ovat komeat. Muuta hyvää on vaikea löytää.