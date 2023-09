SM-liigan kärjen valta-asetelma huojuu – näin Jokereiden ja Kiekko-Espoon paine näkyy pääsarjassa

HIFK vahvistui suosikiksi

Jori Lehterä , Leo Komarov , Petteri Lindbohm , Joonas Rask , Joni Ikonen ja kumppanit vahvistavat jo valmiiksi nimekästä ryhmää. HIFK lähtee suurimpana mestarisuosikkina kauteen. Ville Peltosen luotsaama nippu on kovassa paikassa: tulosta on tultava. Mikään muu kuin mestaruus ei kelpaa.

Mysteeri nimeltä Tappara

HIFK nousee suosikiksi, koska kahden edelliskevään mestari Tappara on kokenut valtavia muutoksia. Sen lisäksi, että kirvesrinnat ovat nyt ruotsalaisen Rikard Grönborgin komennuksessa, Tapparan kivenkova pelaajarunko hajosi kesän aikana palasiksi. Paikkaajilla on isot saappaat täytettävänä. Suurin mysteeri liittyy kuitenkin siihen, että kuinka vahvasti Tappara uudistuu Jussi Tapolan ja Jukka Rautakorven aikakauden jälkeen?

Tomi Natri/All Over Press

Tomi Natri/All Over Press

Pelicans ja sensaation seuraavat askeleet

Mysteeri nimeltä Kärpät

SM-liigan viime kauden ylivoimaisesti pahin floppi oli Oulun Kärpät, joka suli karulla tavalla kevään koittaessa. Kärppien yllä on ollut ja on yhä tummia pilviä. Seuralla ei ole edes urheilujohtajaa ja päävalmentaja Lauri Marjamäkeen kohdistuu valtavia epäilyksiä. Kärpistä on tullut entinen dynastia, joka ajelehtii tuuliajoilla.