SM-liigajätti Ilves teki tappiota – käsittämätön fakta nousee esiin

SM-liiga- ja Veikkausliigajätti Ilves julkaisi tuoreimman tilikautensa talousluvut perjantaina.

Seuran tiedotteen mukaan Ilveksen Liiga- ja U20-joukkueiden taustayhtiö Ilves-Hockey Oy:n liikevaihto kasvoi tilikaudella 1.5.2024–30.4.2025 noin 15,3 miljoonaan euroon. Edellisellä tilikaudella Ilveksen Liiga- ja U20-joukkueiden taustayhtiön liikevaihto oli 14,5 miljoonaa euroa.

– Tilikauden tulos jäi kuitenkin tappiolliseksi, ollen -242 tuhatta euroa, kun vuotta aiemmin päädyttiin 16 tuhannen euron voitolliseen tulokseen, seura kertoo.

Ilveksen mukaan liikevaihdon kasvuun vaikuttivat erityisesti onnistunut yritysmyynti sekä lipputulojen selkeä kasvu.

– Onnistuminen myynnissä sekä pelien jatkuminen edellistä kautta pidempään ei auttanut kuitenkaan saamaan tulosta positiiviseksi. Liigan pudotuspelien tulonjakomalli heikensi tänä vuonna peräti 441 tuhatta euroa tulostamme, Ilves lataa hämmästyttävän väitteen pöytään.

Ilves ylsi viime kaudella SM-liigan välierävaiheeseen, kun se kaatoi puolivälierissä paikallisvastustajansa Tapparan. Ilves taipui kuitenkin semifinaalivaiheessa KalPalle, ottaen lopulta pronssia.

– Myös NHL-korvaukset jäivät selvästi edelliskauden ennätyspottia pienemmiksi. Lisäksi Nokia Arenan aitioiden kysyntä muissa kuin Ilveksen ottelutapahtumissa oli vaisua, eikä tilikaudelle osunut aitiomyynnin kannalta merkittäviä pitkäkestoisia tapahtumia. Kustannukset pysyivät keskeisiltä osin edellisvuoden tasolla, mukaan lukien pelaajille maksetut palkkiot, Ilveksen tiedotteessa todetaan.

Ilveksen koko konsernin (Ilves-Hockey Oy, Ilves Edustus Oy, Ilves Stadion Oy) liikevaihto 30.4.2025 päättyneellä tilikaudella oli 21,6 miljoonaa euroa ja tulos positiivinen 35 tuhatta euroa.

Ilveksen miesten jalkapallon edustusjoukkueen taustayhtiö Ilves Edustus Oy:n liikevaihto tilikaudella 1.5.2024–30.4.2025 oli 4 547 534 euroa ja tilikauden voitto 347 676 euroa.

Tammelan Stadionia operoivan ja Ilves Edustus Oy:n kokonaan omistaman Ilves Stadion Oy:n liikevaihto oli 2 662 660 euroa ja tilikauden voitto 184 152 euroa.

– Yleisö ja yrityskumppanit ovat ottaneet hienosti vastaan uuden upean Tammelan Stadionin ja myös kentällä peli on ollut viihdyttävää ja tuloksekasta, Ilves-Hockey Oy:n toimitusjohtaja Risto Jalo kehuu.