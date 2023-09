Mikael Granlund nousi ilmiöksi – nyt SM-liigassa muhii tutun oloinen tarina: "Pyrin samaan"

HIFK:n 17-vuotias puolustaja Aron Kiviharju on isojen asioiden äärellä. Sen lisäksi, että hän on yksi ensi kesän NHL:n varaustilaisuuden kovimmista lupauksista, hän astelee nyt seuraan, joka on Liigan suurin mestarisuosikki. Yhtälössä on tutun tuhkimotarinan piirteitä.