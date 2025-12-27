Nascarissa menestystä niittänyt moottoriurheiluikoni Greg Biffle ja hänen perheensä menehtyivät viime viikolla lento-onnettomuudessa. Nyt perheen ystävä Ron Herbert on jakanut Instagramissa kuvan kirjeestä, jonka Biffle oli lähettänyt hänelle joulun alla.

Bifflen lisäksi onnettomuudessa menehtyivät vaimo Cristina, poika Ryder, 5, ja tytär Emma, 14. Perheen lisäksi mukana olivat Dennis Dutton, Jack Dutton ja Craig Wadsworth. Perhe ei koskaan päässyt viettämään joulua, mutta he ehtivät lähettää läheisilleen joulukortit.

Perheen ystävä Ron Herbert julkaisi kuvan kirjeen mukana tulleesta joulukortista.

– Toivomme, että voitte ottaa rennosti ja nauttia tämän vuodenajan tarjoamasta taikuudesta ja ilosta. Toivotamme teille upeaa uutta vuotta! Rakkaudella Greg, Cristina, Emma & Ryder, luki joulukortissa.

– Sain tämän postissa tänään. Sanani eivät riitä kuvaamaan tätä perhettä, Herbert kirjoitti.

55-vuotiaana menehtynyt Greg Biffle on nimetty yhdeksi historian 75 parhaasta Nascar-kuljettajasta.