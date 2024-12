Mika Saukkonen tilittää: Yllättävästä työkeikasta tuli armoton mankeli – "Jutin kanssa vitsit vähissä"

MTV:n ikoninen Hockey Night -kaksikko Mika Saukkonen-Timo Jutila jätti merkittävän jäljen suomalaiseen urheiluviihteeseen 1990- ja 2000-luvuilla. Oranssitakkinen duo urakoi vajaat parikymmentä vuotta sitten erityisen projektin, josta tuli sen ajan nuorisolle omanlaisensa sukupolvikokemus. Saukkonen ja Jutila avaavat kulttimainetta nauttivien videopeliselostustensa taustat tässä artikkelissa.

Tämä artikkeli julkaistiin alkujaan 13. lokakuuta 2024. MTV Urheilu julkaiseen sen uudelleen joulunpyhiksi.

Artikkelin kursivoidut kohdat ovat otteita Saukkosen ja Jutilan selostuksista NHL-videopeleissä.

"Hieno harhautus, Miguel!"

MTV:n legendaarinen selostusparivaljakko ystävystyi monivuotisen Hockey Night -työskentelyn myötä. Sittemmin Saukkonen on muun muassa kirjoittanut Jutilan elämäkerran.

Viime viikon sunnuntaina tamperelainen kiekkolegenda oli osoittamassa tukeaan Tanssii tähtien kanssa -ohjelmassa järisyttävällä heittäytymisellään vakuuttaneelle Saukkoselle.

Timo Jutila, aurinkolasit ja Mika Saukkonen.

Tässä jutussa keskitytään kuitenkin paso doblen sijaan kaksikon luomaan kulttimateriaaliin, joka sai alkunsa vuonna 2005, kun alkuperäinen Hockey Night veteli televisiossa viimeisiään.

Videopelijätti EA Sports on julkaissut vuodesta 1991 lähtien jääkiekkoaiheista NHL-pelisarjaa. Peli aloitti Sega Mega Driveen sopivana, mutta vuoden 1997 versio oli saatavilla ensimmäistä kertaa PlayStationille. Sittemmin peliä on julkaistu eri PlayStation- ja Xbox -versioille.

"Lännen tähdistö... on tunnettu hyvästä alivoimapelistään"

Jenkkipelisarja lähti kosiskelemaan eurooppalaista pelaajakuntaansa merkittävän uudistuksen keinoin vuonna 2005. NHL 06 -versiossa selostusraita luvattiin ensimmäistä kertaa englannin lisäksi ainakin suomeksi ja ruotsiksi.

EA Sportsilta otettiinkin pian yhteyttä oranssille osastolle. Oli Saukkosen ja Jutilan aika astua esiin. Lähtisivätkö Suomi-kiekon sen hetken tunnetuimpiin kuuluvat äänet osaksi "pleikkaripeliprojektia"?

Tandemi päätti tarttua työtehtävään, joka paljastui kaikkea muuta kuin helpoksi.

"Jumalauta, puolet jäljellä"

Selostukset NHL 06 -peliin äänitettiin Helsingissä vuonna 2005. Kaksikolle luvattiin, että koko homma olisi paketissa kahdessa päivässä. Jutilan mukaan aikaa piti kulua yhteensä korkeintaan kymmenen työtuntia. Tuo lupaus ei pitänyt alkuunkaan.

– Ainakin viikko siinä meni. Kahdeksantuntisia päiviä, Saukkonen parahtaa.

– Aivan uskomattoman pitkiä päiviä, Jutila komppaa.

"Nyt tulee... Saku Koivu!"

Työolosuhteet olivat varovasti sanoen haastavat.

– Siellä oli vanhan mallin koppi. Ei ikkunoita tai mitään. Sitä pystyi tekemään ehkä pari tuntia kerrallaan. Sieltähän loppui ikkunattomasta kopista happi. Oli pakko mennä tuulettumaan, Saukkonen naureskelee.

Myös äänitettävän materiaalin määrä nostatti palan kurkkuun. Edessä olisi käytännössä kokonaisen jääkiekkouniversumin tulkitseminen nauhalle. Erilaisia fraaseja ja pelaajien, joukkueiden ja jäähallien nimiä oli tuhansia.

– Hemmetin paksu, kymmensenttinen nivaska, josta viivottimella katsottiin, mikä on seuraava lause. Välillä katsoin sitä vihkoa, että jumalauta, vielä on ainakin puolet jäljellä. Ei muuta kuin uutta sivua taas, Saukkonen sanoo.

Joka ainoa sana ja heitto oli tallennettava variaation vuoksi vielä useammalla eri äänensävyllä.

– Yhtä viivaa hinkattiin monta kertaa: hän tekee maalin... HÄN TEKEE MAALIN! Saukkonen demonstroi ponnekkaasti.

"Pidä pää ylhäällä. Jos nii ei tee, nii tollai käy"

Muutaman kerran kävi niin, että kun yksi sivu oli saatu urakoitua, kuului äänittäjältä lohduton käsky: koko edellinen lehti uuteen kertaan.

– Kyllähän siinä kun päivät pitenivät, niin rupesi Jutin kanssa olemaan vitsit vähissä. Pääsääntöisesti se meni ihan ok. Siinä pari kertaa pudisteltiin päätä, että paljonko on vielä näitä päiviä jäljellä.

"Paahdettiin niitä sokkona"

Hommaa käynnistellessä kävi myös ilmi, ettei tallennettavia lauseita oltu pahemmin tarkisteltu käännösvaiheessa. Kaikki materiaali oli enemmän tai vähemmän tönkköä tavaraa suomen kielellä.

– Eihän niitä oltu yhtään mietitty lätkätermeillä eikä mitenkään. Ne oli ihan kirjakielelle käännetty. Kaikki jouduttiin tekemään uusiksi, Jutila paljastaa.

Jutilan mukaan Saukkonen joutui ottamaan päävastuulleen lisätyön. Koko materiaali oli mahdollisuuksien rajoissa muokattava lennosta paremmin kaksikon suuhun sopivaksi.

"Tämä mies on nopea menemään jäihin kiekon eteen"

Kun aikarajat paukkuivat työmäärästä johtuen jo muutenkin, oli selostuslauseiden ja kommentaattorifraasien viilaukselle aikaa ja paikkoja vain hetkittäin.

Kaiken päälle homma tehtiin täysin arvailujen varassa. Minkäänlaista kuvamateriaalia tai esimerkkitilanteita paahtavan kuumassa studiossa huudahdettuihin selostuksiin ei ollut. Välillä nauhoituksia valvonut henkilö rohkaisi esimerkiksi ottamaan "enemmän tunteella".

– Ne (videopelikuva ja selostukset) ei mätsänneet yhtään. Me vaan paahdettiin luurit korvilla mikrofoniin niitä sokkona, Saukkonen avaa.

Kulttikamaa

Lopputulos on tänä päivänä niin sanottua meemimatskua ja kulttikamaa. Selostusraidoista tehtyjä koostevideoita on katsottu YouTubessa lähes 200 000 kertaa.

Saukkosen ja Jutilan hieman tönköt tiputtelut ja huonosti hokienglannista valmiiksi käännetyt lauseet, yhdistettynä 2000-luvun puolivälissä teini-ikäisen huoneessa ylikuumentuneen pelikonsolin tökkimisestä johtuvaan viiveeseen, loivat yhtälön, jota voi luvalla sanoen kutsua klassikoksi.

Jutila ja Saukkonen vuonna 2017.

Materiaalin nauttima maine on Saukkosella hyvin tiedossa.

– Jälkeenpäinhän on arvosteltu sitä, että miten ne oli vähän tönkköjä. Ne oli tehty suomeksi niin kököiksi. Ei siinä voinut joka lausetta muuttaa. Välillä heitettiin joku oma slogan mukaan, Saukkonen naureskelee.

Jutila kertoo, ettei änäriselostuksista tule tänä päivänä hirveästi kuittia. Enemmän vedetään hihasta Hockey Night -hengessä.

"Jotkut tykkää kikkailla maalin edessä, mutta tää kaveri antaa palaa täysillä"

Vastaavaan työhön kaksikkoa ei välttämättä ihan heti houkutella. Tarkkaa palkkaa kumpikaan ei muista tai kerro, mutta "miljonääriksi siitä ei tullut".

– Jos me oltais tiedetty, että mikä työmäärä on, niin ei olisi lähdetty. Ei olisi kukaan muukaan lähtenyt. Siitäkin selvittiin, Jutila linjaa.

– Ei se työmäärää vastannut. Olen samoilla linjoilla Jutin kanssa, että se oli rakkaudesta lajiin. Voisin ehkä lähteäkin (uudestaan), mutta fasiliteetit ja korvaus pitäisi olla kondiksessa, Saukkonen huikkaa.

Kaksikon ikimuistoisia suomenkielisiä selostuksia oli kaikkiaan neljässä NHL-konsolipelissä vuosina 2005–2008.

EA Sportsin luomaa pelisarjaa on tuotettu jo yli 30 vuotta ja myyty miljoonia kappaleita. On epäselvää, minkälaisen myyntipiikin Saukkosen ja Jutilan selostamat versiot toivat peliyhtiölle 2000-luvun jäkimmäisellä puoliskolla.

"Lusikkapuolen veto on todella petollinen torjua. Maalivahdin on lähes mahdotonta päätellä, minne kiekko menee, ennen kuin on liian myöhäistä"