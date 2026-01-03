Chachi Hildén pyörittää puolisonsa kanssa kiireistä uusperhearkea.

Iholla-ohjelman tulevalla kaudella päästään jälleen kurkistamaan Chachi Hildénin perheen elämään.

Hildén kertoi MTV Uutisille syksyllä kuvausten olleen suoranaista tunteiden vuoristorataa. Ensimmäisellä kerrallaan Hildén kertoo olleensa varsin hermostunut tekemisistään ja sanomisistaan. Tällä kaudella homma sujui tutummalla otteella ja hänellä oli paljon enemmän luottamusta sekä itseensä, mutta myös ohjelman tekijöihin.

– Tällä kertaa en epäillyt itseäni niin paljon.

Perhe-elämä Hildénien viisihenkisessä uusioperheessä on hektistä ja kiireistä. Sen lisäksi Hildén pyrkii toteuttamaan omia urahaaveitaan

– Kun tulin Suomeen, aloitin kaiken alusta. En ole ajatellut sitä koskaan negatiivisella tavalla, vaan näin sen mahdollisuutena toteuttaa oikeastaan mitä vain unelmia minulla onkaan.

Hildén kertoo kokevansa, että hän on löytänyt ympärilleen oikeat ihmiset auttamaan häntä luomaan uraa – millä saralla se onkaan. Vuosien aikana Hildén on työskennellyt niin tanssijana kuin sosiaalisen median sekä musiikin parissa.

Tällä hetkellä Hildén haluaa keskittyä erityisesti musiikkiin.

– Se on jotain, mitä olen halunnut tehdä pitkään, mutta olen jarrutellut monista syistä. En ollut valmis, tai uppouduin täysillä äitiyteen. Tulen aina olemaan äiti, sitten kun täältä lähden ja menen kotiin, menen tekemään illallista perheelle. Se ei koskaan muutu, mutta nyt olen äiti, joka on nyt hyvin päättäväinen seuraamaan myös omia unelmiaan.

Hildén kertoo saavansa unelmiensa saavuttamiseen paljon tukea myös kotoa. Hän ja puoliso Jukka Hildén tasapainottelevat arkeaan niin, että kumpikin saa tasapuolisen mahdollisuuden luoda uraansa ja tehdä töitä.

Suomessa amerikkalaissyntyinen Hildén on asunut nyt kuuden vuoden ajan. Hän kertoo kokevansa, että hän on aina ollut sisimmiltään suomalainen.

Hildén sanoo myös olevansa hyvin kiitollinen siitä, että voi kasvattaa lapsensa turvallisessa suomalaisessa ympäristössä sen sijaan, että asuisi perheineen esimerkiksi Kaliforniassa.

– Muistan, kun tulin tänne ja näin lasten kävelevän itsekseen kouluun, hämmästelin sitä suuresti ja mietin, että eikö jonkun pitäisi olla heidän kanssaan, Hildén nauraa.

Toinen asia, joka vaati hänelle totuttelua, oli vauvan laittaminen nukkumaan ulkosalle vaunuihin talvipakkasella.

– Se oli aika pelottavaa minulle, mutta se on ihan parasta: lapseni nukkuvat vaikka neljä tuntia ulkona raikkaassa ilmassa, ja se kelpaisi kyllä minullekin.

Joitakin asioita Hildén kaipaa yhä kotimaastaan, kuten "kunnollista" meksikolaista ruokaa sekä läheisiään.

– Olen kuitenkin niin tyytyväinen täällä. Tämä on paikka, jossa haluan ottaa viimeiset henkäykseni maan päällä. Tämä on koti. Suuren osan elämästäni en tiennyt, mihin kuulun, matkustin ympäri maailmaa tehden sitä, mitä rakastan, mutta tunsin aina olevani väärässä paikassa, vähän eksyksissä. Vasta Suomessa ajattelin, että tämä tuntuu oikealta ja missä minun pitää olla.

Kotimaansa uutisia Hildén seuraa toisinaan hyvin huolestuneena. Joskus hänen mukaansa tuntuu vaikealta olla niin kaukana.

– Uskon kuitenkin ihmisiin. Tämä on vaikea ajanjakso Yhdysvalloissa, mutta uskon todella, että hyvä aina voittaa. Se on hankalaa.

Uusi Iholla-kausi MTV Katsomossa helmikuussa!