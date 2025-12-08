Lontoon liikennelaitoksen löytötavaratoimistoon päätyy viikoittain noin 6000 tavaraa. Joukkoon mahtuu hyvin erikoisia tapauksia.
Miljoonat ihmiset käyttävät Lontoon joukkoliikennettä joka viikko. Suurkaupungissa tehtävien siirtymien aikana katoaa valtava määrä tavaraa.
Tiettyjä kapistuksia ilmaantuu melkein jalkapallokentän kokoiseen löytötavaratoimistoon poikkeuksellisen paljon.
– Tässä osiossa ovat kuuluisat sateenvarjomme. Tämä on tällä hetkellä varattu pitkille sateenvarjoille, löytötavarapäällikkö Diane Quaye kertoo osoittaen valtavaa varastohyllyä.
Euroopan suurin löytötavaratoimisto työllistää yhteensä jopa 45 työntekijää. Eniten katoaa laukkuja ja puhelimia, mutta vastaan voi tulla mitä vaan.
– Yksi työntekijöistäni kävi läpi laukkua ja löysi sieltä kypsennettyjä sammakoita. Se oli aika mielenkiintoista. Emme säilyttäneet niitä.
Toimiston kiinnostavin alue on Quayen mukaan kuitenkin yli tavanomaisen säilytysajan pidetyt esineet. Yksi niistä on noin 50 vuotta sitten löytynyt täytetty pallokala.
– Sitä ei pysty edes pitelemään kädessä! Kuinka se oikein päätyi tänne?
Osa löytötavaroista tuntuu jopa kuvastavan jonkinnäköistä ihmettä. Toimistoon on nimittäin kulkeutunut myös pyörätuoleja.