Coachella tunnetaan kesän festivaalimuodin suunnannäyttäjänä.
Viime viikonloppuna päättyi yksi kansainvälisesti seuratuimmista festivaaleista eli Coachella Yhdysvaltojen Kaliforniassa. Huippuartistien lisäksi festareilla nähtiin jälleen runsaasti taidetta ja muotia.
Lavalla nähtiin myös suomalaisväriä, kun Käärijä esiintyi Joost Kleinin keikalla. Kaksikko esitti yhdessä yhteiskappaleensa Trafik.
Coachellassa muoti on iso osa festaria. Tapahtumassa nähdyt asut toimivat usein suunnannäyttäjänä kesän festarityylille.
Yllä olevalta videolta pääset katsomaan, mitkä pukeutumistrendit näkyivät tänä vuonna festareilla ja mitä yllätyksiä festivaaleilla tänä vuonna nähtiin.