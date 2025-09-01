Ripsa Koskinen-Papusesta MTV:n pitkäaikaisin uutisankkuri – sai uransa alussa ulkonäköön liittyvän ehdotuksen

Ripsa Koskinen-Papunen on tätä nykyä MTV:n pitkäaikaisin uutisankkuri 34 vuoden urallaan.

MTV:n uutisankkuri Ripsa Koskinen-Papunen, 58, aloitti työssään 24-vuotiaana 1. syyskuuta vuonna 1991. Näin ollen hän on MTV:n pitkäaikaisin uutisankkuri 34 vuoden urallaan.

– Itsekin tässä päivittelin, että onpas tässä ehtinyt vuosia vierähtää hirveä määrä. Löysin lehtihaastattelun siltä ajalta, kun aloitin Maikkarilla. Silloin olin sanonut, etten varmaankaan ole näissä hommissa montaa vuotta, että kunhan nyt katsellaan muutama vuosi. Mutta tämähän kuvastaa sitä, että olen viihtynyt, Koskinen-Papunen kertoi.

Ripsa Koskinen-Papunen on tehnyt vuosien varrella Maikkarilla myös muuta kuin uutislähetyksiä, kuten Viiden jälkeen -ohjelmaa.MTV / Onni Ojala

Mukavien työkavereiden lisäksi yhdeksi viihtyvyystekijäksi Koskinen-Papunen kokee sen, että on saanut ja halunnut tehdä uutisten rinnalla myös muita ohjelmia. Hän juonsi ja teki juttuja 45 minuuttia -ajankohtaisohjelmaan yhdeksän vuoden ajan, on tehnyt tv-dokumentteja ja erikoislähetyksiä, kuten Linnan juhlat ja Suuri Journalistipalkinto -gaala, ja juontaa nykyisin Viiden jälkeen -ohjelmaa.

Näin ollen uutisankkurin työ ei ole koskaan päässyt kyllästyttämään.

– Toki jotkut tykkäävät olla pelkästään uutisankkurina, ja ymmärrän sen hyvin, mutta itseni tuntien olen nauttinut siitä, että olen siinä rinnalla saanut ja halunnut tehdä muutakin. Uutislähetys on niin kurinalainen ja tiukka formaatti, joten välillä on mielekästä käsitellä joitakin aiheita laajemmin ajankohtaisohjelmissa. Niissä myös aiheiden kirjo on erilainen: maailman on täynnä mielenkiintoisia asioita ja ihmisiä, mutta ne eivät ole varsinaisesti uutisia. Tällaisia pääsee käsittelemään Viiden jälkeen -ohjelmassa.

”Vauhti on selkeästi kiihtynyt”

Koskinen-Papunen oli pitkään nuorin uutisankkuri, minkä vuoksi hänelle aikoinaan ehdotettiin, että hän voisi leikata hiuksensa lyhyemmiksi näyttääkseen vanhemmalta.

Hän on nähnyt suuren muutoksen uutistyössä vuosien varrella muun muassa siinä, miten se on muuttunut monin tavoin nopeammaksi.

– Asioista saadaan tietää nopeammin ja niistä kerrotaan nopeammin. Tuntuu myös, että aiheet kestävät vähemmän aikaa. Ne käsitellään muutaman päivän sisällä joka näkökulmasta ja sitten mennään jo eteenpäin. Uutisten virta ja vauhti on selkeästi kiihtynyt vuosien myötä.

Hänelle ei tule suorista lähetyksistä mieleen mitään erityisiä sattumuksia, jotka olisivat näkyneet katsojalle.

– Olen pystynyt aika hyvin piilottamaan kaikenlaisia juttuja. Yhtä jaksamme tosin aina muistella. Maikkarin entisen uutisankkurin ja uutispäällikön Heikki Piuholan kanssa juonsimme yhdessä lähetyksessä neljä kertaa insertin Kreikan helteistä, kun oli teknisiä ongelmia. Siinä alkoi olla omakin luovuus kovilla, kun yritti miettiä, miten sen olisi juontanut jo neljättä kertaa, Koskinen-Papunen muisteli huvittuneena.