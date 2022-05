Tässä mokaa moni konkarikin: Tiedätkö, mitä pitää tehdä, kun hyppää vieraan auton rattiin?

Kysymys: Mitä pitää muistaa, jos alla on itselleen tuntematon auto?

Vastaus: Huolellinen autoon ja sen vakuutusturvaan perehtyminen, tarkasti sovitut pelisäännöt ja oikea ajoasento ovat avainasemassa.

Tilanteita, joissa joutuu liikenteeseen itselle oudon auton tai autotyypin kanssa, on erilaisia: kaverin auton kokeileminen, työpaikan tai harrastusporukan omistuksessa olevalla autolla liikkuminen, huollon tai korjauksen ajaksi käyttöön saatu sijaisauto, koeajo, lainaus, vuokraus yms.

Olennaista on pitää mielessä, ettei pelkkä ajo-oikeus takaa sitä, että kuljettaja suoriutuisi liikenteessä turvallisesti kyseisen ajoneuvon kanssa.

Esimerkiksi osa B-kortilla ajettavista paketti- ja matkailuautoista on varsin isokokoisia ja niiden ajaminen vastaa enemmän kuorma- kuin henkilöautolla ajamista.

Tällöin on tärkeää, että kuljettaja tiedostaa kyseisen auton erityispiirteet, liikeradat sekä tilantarpeen ja kykenee ottamaan ne huomioon ajaessaan. Mikäli epäilee omia taitojaan, kannattaa kuljettajaksi valikoida henkilö, jolla on kokemusta kyseisestä autotyypistä.

Vakuutus ja asiapaperit

Vaikka kuljettaja olisi kuinka kokenut tahansa, voi vahinko sattua. Näissä tilanteissa on tärkeää, että selkeät pelisäännöt on auton omistajan tai haltijan kanssa sovittu etukäteen.

Olisi hyvä, jos sopimuksesta olisi mustaa valkealla, kuten vahvistettu sähköposti tai molempien allekirjoittama sopimuspaperi. Sopimuksessa tulisi määritellä vakuutusten kattavuus sekä kuljettajan korvausvelvollisuus ja korvaussumma (omavastuu tms.) mahdollisessa vahinkotilanteessa. Henkilökohtaisesti en uskalla ajaa vieraiden autoja, joissa ei ole täyskolarivakuutusta.

Osapuolten tulisi tutkia yhdessä ja merkitä ylös auton virheettömyys tai virheet sekä luovutushetkellä että autoa palautettaessa.

Mikäli on tarkoitus ajaa ulkomaille, on syytä ottaa mukaan rekisteröintitodistuksen osa 1 paperiversiona sekä omistajan tekemä valtakirja, jolla kuljettaja pystyy osoittamaan, että hänellä on lupa auton maastavientiin. Joissakin maissa vaaditaan lisäksi erillinen todistus (Green Card) liikennevakuutuksen voimassaolosta.

Tarkat pelisäännöt

Olennaista on sopia, miten toimitaan mahdollisissa vika- ja rengasrikkotilanteissa ja kenelle niistä aiheutuvat hinaus- ja korjauskustannukset kuuluvat. Myös se, miten ja kenen kustannuksella matka jatkuu auton jäädessä teknisen vian vuoksi pidemmäksi aikaa korjaamolle, tulee sopia.

Lisäksi on tärkeää sopia, palautetaanko auto tankattuna, pestynä ja sisältä siivottuna. Matkailuautojen ja vastaavien kohdalla on lisäksi varmistettava toimintaohjeet kaasupullojen, vesisäiliöiden sekä WC:n ja sen kemikaalien osalta eli missä kunnossa ne ovat lähdettäessä ja missä kunnossa niiden tulee olla palautettaessa autoa.

Autoa noudettaessa on syytä vielä varmistaa, että se on liikennekäytössä, vakuutettuna sovitulla tavalla ja katsastettu ajallaan. Varsinkin vuokrattaessa matkailuautoa, jonka käyttöön liittyy paljon omia niksejään, tulisi sopia myös perusteellisesta perehdytyksestä auton käyttöön.

Plussaa olisi se, jos vuokralle antaja olisi tarvittaessa tavoitettavissa puhelimella vuokrauksen ajan ja antaisi tarvittaessa näin opastusta auton käyttöön.

Tarkkuutta tarvitaan myös tankatessa

Ennen polttoainejakajalle ajoa on syytä selvittää, kummalta puolelta auto tankataan, jotta osaa ajaa suoraan jakajan oikealle puolelle ja välttyy näin tarpeettomalta ja vaaraa aiheuttavalta peruuttelulta tai auton kääntelyltä vilkkaalla mittarikentällä. Katso artikkelin yläpuolella olevalta videolta, miten voi selvittää kuskin paikalta nousematta, kummalta puolelta auto tankataan.

Myös autoa tankatessa on syytä olla huolellinen. Pääsääntöisesti auton käyttämä polttoainelaatu on merkitty polttoaineen täyttöaukon luukun sisäpuolelle tai tankin korkkiin. Itse tarkastan aina autoa tankatessani, että sekä polttoainepistoolissa että täyttöluukussa on sama merkintä – siis siitä riippumatta, olenko tankkaamassa tuttua vai vierasta autoa. Näin välttyy varmimmin virhetankkauksilta.

Oma haasteensa saattaa olla tankkaaminen ulkomailla. Aina ei vuokra-auton tankinkorkista tai polttoainetankin täyttöluukusta löydykään mainintaa auton käyttämästä polttoaineesta. Tällöin auttaa, jos on muistanut varmistaa oikean polttoainelaadun jo vuokraamosta autoa noutaessaan. Joskus näkee, että polttoainelaatu on merkitty myös vuokra-auton avaimenperään tai kojelautaan.

Renkaat ja niiden kunto

Kuljettajan on syytä vilkaista, mitkä renkaat autossa on alla ja millaisessa kunnossa ne ovat. Syksyllä tai keväällä autossa voi olla jopa keliin sopimattomat renkaat, jos talvirenkaiden alle laittoa on syksyllä yritetty lykätä tai pois ottoa keväällä kiirehtiä.

Myös se, onko autossa nasta- vai kitkarenkaat, on kuljettajalle olennainen tieto. Liukkaat kitkarenkaat yllättävät helposti nastarenkaisiin tottuneen kuljettajan jäisellä pinnalla. Myös renkaiden kunnolla on olennainen vaikutus auton hallintaan.

Tekniset järjestelmät

Olennaista on myös selvittää, mitä erilaisia turvajärjestelmiä autossa on. Esimerkiksi ABS-jarrujen, ajonvakautusjärjestelmän, kaista-avustimen, mukautuvan vakionopeudensäätimen ja automaattisen hätäjarrutuksen olemassaolo on syytä tiedostaa, koska niiden kanssa kuljettajalta edellytetään tietyissä tilanteissa tietynlaista toimintaa.

Mitä eri järjestelmien toiminnasta pitää tietää? Katso vinkit:

Samalla kun tutustuu autossa oleviin järjestelmiin, on syytä varmistaa, että ne ovat myös auton asetuksista päälle kytkettyinä. Jos näin ei ole, jäävät niiden turvallisuusvaikutukset hyödyntämättä.

Valojen toimintaperiaate ja muut keskeiset toiminnot

Nykyään valtaosassa uusia autoja on niin sanotut päiväajovalot. Päiväajovaloilla ajettaessa eivät auton takavalot välttämättä pala ollenkaan.

Kuljettajan tulisikin varmistaa, mihin asentoon auton valokatkaisija tulee kääntää, jotta takavalot varmasti palavat yhdessä ajovalojen kanssa.

Artikkeli jatkuu videon alla.

4:25 KATSO MYÖS: Auton valojen oikeaoppinen käyttö on aina kuljettajan vastuulla.

Ennen ajoon lähtöä on syytä perehtyä myös siihen, miten kauko-, sumu- ja pysäköintivalot kytketään päälle ja pois.

Myös muiden peruslaitteiden, kuten pyyhkijöiden, pesimien ja eri lämmittimien käyttö on syytä harjoitella jo ennen ajoon lähtöä.

Nykyään iso osa toiminnoista on piilotettu kosketusnäyttöjen syövereihin. Tällöin saman toiminnon kytkemisessä on huomattavasti aiempaa enemmän autokohtaisia eroja. Esimerkiksi lasien huurtuminen ajon aikana pitää pystyä estämään ilman, että huomio karkaa pois olennaisesta – liikenteestä.

Ajoasennon ja peilien säätäminen

Vielä ennen liikkeellelähtöä on tärkeää säätää ajoasento huolellisesti. Eri autojen istuimien säätömahdollisuudet ja säädöt yleensä eroavat jonkin verran toisistaan. Tyypillisesti säädettävissä ovat istuimen korkeus, etäisyys polkimiin, selkänojan kaltevuus, ristiselän tuki ja pääntuki.

Sama koskee ohjauspyörän säätöjä. Useimmissa nykyajan autoissa ohjauspyörä on säädettävissä paitsi korkeus – myös syvyyssuunnassa.

Kun ajoasento on oikein säädetty, onnistuu auton hallinta kurottelematta, näkyvyys autosta ulos on mahdollisimman hyvä ja onnettomuuteen jouduttaessa turvalaitteet toimivat suunnitellusti.