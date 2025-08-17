Salama iski sähköautoon – kamera kuvasi kipinöinnin

Julkaistu 17.08.2025 16:42
Toimittajan kuva
Hanna Vaittinen

hanna.vaittinen@mtv.fi

Kojelautakameraan tallentui, kuinka salama iski sähköautoon elokuun alussa Beihaissa, Kiinassa. 

Kuljettaja ajoi hidasta vauhtia parkkipaikalla, kun salama iski ajoneuvon katolle. Auton ympärillä näkyy kipinöitä iskun jälkeen. 

Auto pysyi käynnissä, mutta pysähtyi välittömästi. Paikallismedioiden mukaan kuljettaja odotti viisi minuuttia auton sisällä ennen poistumista. Hän ei loukkaantunut tilanteessa.

Paikallismedioiden mukaan kyseessä on kiinalaisvalmisteinen BYD Song Plus -sähköauto, jota myydään myös Suomessa.

Sähköautot ovat ukkosella yhtä turvallisia kuin polttomoottoriautot, mutta sähköautoissa on usein enemmän sähköteknikkaa, joka voi vaurioitua salaman aiheuttamasta ylijännitteestä.

Sähköauton lataamista kannattaa välttää ukkosella.

