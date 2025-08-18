"Ajaako autoa alle 24-vuotias?" Tämä kysymys voi hämmentää autovakuutusta haettaessa

Miksi vakuutusyhtiö haluaa tietää, ajaako autoa alle 24-vuotias kuski?

Autovakuutusta haettaessa eteen saattaa tulla erikoinen kysymys. Vakuutuksenottajalta voidaan tiedustella, tuleeko autoa ajamaan jossakin vaiheessa myös alle 24-vuotias.

Alle 24-vuotiaan ei siis tarvitse olla auton omistaja tai vakuutuksen ottaja, vaan vain kuljettajana autossa, jolle vakuutusta otetaan. Mutta miksi tätä kysytään?

Kysymys liittyy vahinkotilastoihin

If kysyy jo vakuutuksenhakuvaiheessa, ajaako autoa alle 24-vuotias henkilö esimerkiksi vakuutuksenottajan lisäksi.

– Autoa kuljettavien ikä on vaikuttanut meillä vakuutuksen hintaan jo pidempään, joten asia ei ole meillä uusi, Ifiltä kerrotaan.

If-vakuutusyhtiön kysymyksiä.Kuvakaappaukset If Vahinkovakuutus

Kysymys liittyy vahinkotilastoihin, joiden mukaan alle 24-vuotiaille sattuu useammin vahinkoja kuin kokeneemmille kuskeille.

– Kyse voi olla esimerkiksi perheenjäsenestä, jolla ajoneuvo on satunnaisessa käytössä. Tieto vaikuttaa vakuutuksen hintaan, sillä tilastollisesti alle 24-vuotiaiden kuljettajien vahinkoriski on korkeampi kuin sitä vanhempien, vakuutusyhtiö Turvalta puolestaan kerrotaan.

Jos kuskien määrä tai tilanne muuttuu jollain tapaa, siitä voi aina ilmoittaa.

– Vakuutuksenottajalla on vakuutusta myönnettäessä lakisääteinen velvollisuus antaa oikeat vastaukset vakuutusyhtiön esittämiin kysymyksiin ja oikaista viipymättä väärä tieto. Vakuutus ei kuitenkaan mitätöityisi, vaikka asiakas olisi vastannut "ei", ja silti autoa kuljettaisikin alle 24-vuotias, Turvalta kerrotaan.

Ikää ei aina kysytä

Ajoneuvovakuutuksen hintaan vaikuttavat esimerkiksi ajoneuvon omaisuudet, vakuutusturvan laajuus ja kuljettajan profiili. Vakuutussopimukset ja niihin tehdyt riskiarviot ovat vakuutusyhtiökohtaisia.

Esimerkiksi Pohjola Vakuutuksessa ei kysytä ajoneuvon muiden käyttäjien ikää vakuutuksenottajan lisäksi.

– Yleisesti länsimaissa vakuutusyhtiöissä on jo pitkään käytetty toisen tai nuoren kuljettajan tietoa varsinaisen vakuutuksenottajan lisäksi. Pohjola Vakuutuksessa emme tiedustele ajoneuvon muiden käyttäjien ikää vakuutuksenottajan lisäksi, yhtiöltä kerrotaan.

Pohjantähdelläkään ei kysytä, minkä ikäinen autoa ajaa. Ainoastaan auton haltijan ikä vaikuttaa.

– Haltijan asuinpaikka ja ikä vaikuttaa hinnoitteluun, mutta sillä ei ole vaikutusta, kuka autoa ajaa, eikä sitä kysytä. Nuorilla on suurempi riski, ja siksi juuri kortin saaneilla on korkeampi hinnoittelu, kun ovat auton haltijana, yhtiöltä kerrotaan.

