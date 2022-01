Ammattimies näyttää, kuinka auton peilit kannattaa oikeasti säätää – tällaiset näkymät niihin on tarkoitus saada

Vastaus: Kuljettajan on koko ajan oltava tilanteen tasalla myös siitä, mitä tapahtuu auton sivuilla ja takana. Peilien oikeat säädöt ovat tässä avainasemassa.

Ennen peilien säätöä on tärkeää säätää ajoasento oikein. Ajoasento on syytä tarkastaa aina ennen ajoon lähtöä – siis myös siinä tapauksessa, että olisi ajanut autolla viimeksi itse. Jo pelkästään erilaiset kengät tai eri vahvuinen takki kuin viime kerralla ajettaessa saattavat aiheuttaa tarpeen hienosäätää ajoasentoa.

Sivupeilien säätö

Aika monesta autosta löytyy nykyään sivupeilejä koskeva asetusvalikko. Sen sisällöissä saattaa olla merkkikohtaisia eroja. Tyypillisesti valittavissa on molempien sivupeilien samanaikainen säätö, oikeanpuoleisen sivupeilin lasku peruutettaessa sekä peilikoteloiden kääntyminen koria päin lukittaessa auto.

Kun sivupeilien samanaikainen säätö on aktivoituna, säätyy auton oikea sivupeili vasenta säädettäessä. Omien kokemusteni perusteella tämä ei ole ollut kovin toimiva ominaisuus, joten kytkenkin sen pääsääntöisesti pois päältä ja säädän molemmat sivupeilit erikseen, jolloin saan ne varmasti itselleni sopiviksi, ilman kompromisseja. Jos kuitenkin tuntuu siltä, että itse saa ominaisuuden kanssa säädettyä peilit, kuten kuuluukin, voi ja kannattaa sitä luonnollisesti käyttää.

Oikeanpuoleisen sivupeilin lasku kytkettäessä peruutusvaihde saattaa taskupysäköintitilanteessa auttaa hahmottamaan, missä auton oikea takapyörä kulkee ja estämään tämän osumisen jalkakäytävän reunaan. Itse kytken kuitenkin tämänkin ominaisuuden aina pois päältä, koska autolla tulee peruutettua huomattavasti useammin muuten kuin taskuun. Näissä tilanteissa on olennaista, että peilistä näkee tien pinnan ja takapyörän sijaan pidemmälle taaksepäin.

Peilikotelot ovat kuitenkin käännettävissä nappulasta aina silloin, kun toiminnolle on oikeasti tarvetta. Toisaalta, jos autossa on avaimeton lukitusjärjestelmä, saattaa peilikoteloiden kääntötoiminnon päällä pitämisestä aina kuitenkin olla hyötyä.

Jos järjestelmä on toteutettu niin, että minkä tahansa oven kahvaan tarttuminen avaa lukituksen, ei ole mahdollista kokeilla, menivätkö ovet lukkoon. Tällöin peilikoteloiden kääntyminen koria vasten on hyvä signaali kuljettajalle siitä, että ovet ovat lukittuneet.

Kun asetukset ovat itselle mieleiset ja ajoasento oikein säädetty, on aika säätää itse peilit. Nykyään säätö tapahtuu pääsääntöisesti sähköisesti, jolloin se tehdään näppärästi kuljettajan paikalta normaalissa ajoasennossa istuen.

Mikäli autossa on vielä mekaanisesti säädettävät peilit sähköisten sijaan, kannattaa säädöt tehdä ennen turvavyön kytkemistä, jolloin kurottelu oikean sivupeilin säätövivun luo onnistuu helpommin. Mekaanisesti säädettävien peilien kohdalla joutuu tarkistamaan säädön oikeellisuuden palaamalla alkuperäiseen istuma-asentoon ja sitten taas kurottautumalla tarvittaessa säätämään lisää.

Peilien lämmittimet

Tyypillisesti sivupeilit huurtuvat myös talviaikaan ajettaessa kylmästä ulkoilmasta lämpimään ja kosteaan pysäköintihalliin. Tilannetta kannattaa ennakoida aloittamalla peilien lämmitys jo viitisen minuuttia ennen halliin ajoa, jolloin äkillinen huurtuminen on ehkäistävissä. Pysäköintihalleissa sivupeilejä tarvitaan yleensä aina.

Taustapeilin säätö

Taustapeili säädetään pääsääntöisesti manuaalisesti. Oikea tapa tarttua peiliin on ottaa kiinni kehyksestä sen sijaan, että painaisi sormenjäljen peilin lasiin.

Taustapeili tulee säätää niin, että peilistä näkyy takalasin läpi suoraan taaksepäin. Osassa autoja takaistuimien pääntuet saattavat haitata taustapeilinäkymää. Mikäli näin on, kannattaa pääntuet laskea ala-asentoon silloin, kun kyseisillä istuinpaikoilla ei ole matkustajia.

Tällöin on kuitenkin ehdottoman tärkeää huolehtia siitä, että pääntuet muistetaan nostaa takaisin oikealle korkeudelle heti, kun takaistuimelle taas otetaan matkustajia. Optimaalinen korkeus pääntuelle on, että sen yläreuna olisi matkustajan päälaen korkeudella.

Myös taustapeilin himmennysominaisuuteen on syytä tutustua etukäteen. Sen tehtävänä on estää kuljettajan häikäistyminen takana ajavan valoista. Peilin himmennys tapahtuu autosta riippuen joko automaattisesti (mikäli toiminto on asetusvalikosta aktivoituna) tai sitten mekaanisesti, peilin alla olevasta vivusta vääntämällä.