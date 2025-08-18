Haitaribussi jäi erikoiseen ahdinkoon Vantaalla – kuski poistui sanomatta sanaakaan

Kuljettaja jätti matkustajat keskenään pohtimaan tapahtunutta, kertoo kyydissä ollut.

Vantaalainen Sari Kolari koki suuren yllätyksen ollessaan sunnuntaina haitaribussin kyydissä.

Kolari oli matkalla ennen puoltapäivää runkolinja 570:llä, joka kulkee Mellunmäestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle, kun kuski ajoi jostain syystä risteyksen ohi Tikkurilantiellä Vantaan Jokiniemessä.

Kuljettaja yritti korjata erhettään u-käännöksellä, mutta linja-auto jäikin jumiin keskijakajan päälle.

Kolari kertoo matkustajien ensin luulleen, että kyseessä oli jokin tekninen vika, kun kuski ryhtyi jarruttamaan.

Pian bussi olikin tiukasti paikoillaan.

– Bussin äänitorvi rupesi huutamaan, ja totesimme muiden matkustajien kanssa, että tämä oli varmaan tässä.

Kuski ei sanonut mitään

Kolari pitää kuljettajan toimintaa erikoisena bussin jumiuduttua, sillä tämä ei puhunut matkustajille mitään, vaan poistui ajoneuvosta.

– Matkustajat jäivät keskenään pähkäilemään.

Haitaribussin kyydissä oli Kolarin arvion mukaan alle kymmenen matkustajaa. Kenelläkään ei vaikuttanut olevan erityinen kiire lentokentälle.

Kolari kertoo, että jumiutunut haitaribussi tukki liikenteen toisesta ajosuunasta.

HSL:n informaatiopäällikkö Joona Packalén vahvistaa MTV:lle tapahtuneen.

– Meidän tietojen mukaan se tilanne kesti noin 18 minuuttia. Meidän tietojen mukaan siihen saatiin kollegoilta hieman apua, ja omin avuin päästiin siitä pois.

– Kyseinen bussi ajoi jo seuraavan lähdön lentoasemalta normaalisti.

Linjalla on liikennöitsijänä Koiviston Auto Helsinki.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Katso myös: Bussikuski toimi laittomasti Lahdessa – neuvokas Laura, 11, otti kameran esiin