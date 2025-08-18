Haitaribussi jäi erikoiseen ahdinkoon Vantaalla – kuski poistui sanomatta sanaakaan

Haitaribussi
Haitaribussin kuljettaja päätyi sunnuntaina erikoiseen ratkaisuun Vantaan Tikkurilantiellä.
Julkaistu 18.08.2025 17:39
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Kuljettaja jätti matkustajat keskenään pohtimaan tapahtunutta, kertoo kyydissä ollut.

Vantaalainen Sari Kolari koki suuren yllätyksen ollessaan sunnuntaina haitaribussin kyydissä.

Kolari oli matkalla ennen puoltapäivää runkolinja 570:llä, joka kulkee Mellunmäestä Helsinki-Vantaan lentoasemalle, kun kuski ajoi jostain syystä risteyksen ohi Tikkurilantiellä Vantaan Jokiniemessä.

Kuljettaja yritti korjata erhettään u-käännöksellä, mutta linja-auto jäikin jumiin keskijakajan päälle. 

Kolari kertoo matkustajien ensin luulleen, että kyseessä oli jokin tekninen vika, kun kuski ryhtyi jarruttamaan. 

Pian bussi olikin tiukasti paikoillaan. 

– Bussin äänitorvi rupesi huutamaan, ja totesimme muiden matkustajien kanssa, että tämä oli varmaan tässä.

Kuski ei sanonut mitään 

Kolari pitää kuljettajan toimintaa erikoisena bussin jumiuduttua, sillä tämä ei puhunut matkustajille mitään, vaan poistui ajoneuvosta.

– Matkustajat jäivät keskenään pähkäilemään.

Haitaribussin kyydissä oli Kolarin arvion mukaan alle kymmenen matkustajaa. Kenelläkään ei vaikuttanut olevan erityinen kiire lentokentälle.

Kolari kertoo, että jumiutunut haitaribussi tukki liikenteen toisesta ajosuunasta.

HSL:n informaatiopäällikkö Joona Packalén vahvistaa MTV:lle tapahtuneen.

– Meidän tietojen mukaan se tilanne kesti noin 18 minuuttia. Meidän tietojen mukaan siihen saatiin kollegoilta hieman apua, ja omin avuin päästiin siitä pois.

– Kyseinen bussi ajoi jo seuraavan lähdön lentoasemalta normaalisti.

Linjalla on liikennöitsijänä Koiviston Auto Helsinki.

Asiasta kertoi ensimmäisenä Helsingin Sanomat.

Katso myös: Bussikuski toimi laittomasti Lahdessa – neuvokas Laura, 11, otti kameran esiin

0:40imgKatso, kuinka kuljettajan laiton toiminta tallentui Lauran kuvaamalle videolle.

Lue myös: 
Mikä saa bussin takalasin rikkoontumaan? Liikennöitsijä kertoo, mistä "lähestulkoon aina" on kyse

Miten voi välttyä joutumasta ison ajoneuvon katveisiin? Tämä video kannattaa katsoa yhdessä lapsen kanssa

Matin kojelautakameraan tallentui pysäyttävä näky Espoossa: "Mitä väliä säännöillä on?"

Lue kaikki uusimmat autoiluun liittyvät uutiset!

Lisää aiheesta:

Matkustaja käräytti HSL:n bussikuskin Tiktokin selailusta – kuljettajalta raju reaktioBussin ajautuminen umpikujaan tallentui videolle Helsingissä – jouduttiin hinaamaan poisSuvi pelästyi Onnibussissa: Kova pamaus moottoritiellä – keula rojahti alasOnnibus-turman syynä ilmeisesti jarruvikaOnnibus-kuski kaahasi lähes sokkona moottoritiellä, matkustajat kauhuissaan – sitten tömähti: "Suurin osa jäi kyydistä pois"HU: Itkevä lapsi oli kuskille liikaa, poisti äidin ja lapsen bussista – matkustajat tyrmistyivät
Linja-autotLiikenneLiikenneturvallisuusVantaaAutotLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Linja-autot