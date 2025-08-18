Tarve vain puolikkaalle Toyotalle? Huutokauppailmoitus hämmentää

Puolikas Toyota
Myytävästä autosta on poistettu moottori ja muu tekniikka. Kuva: Tredu
Julkaistu 18.08.2025 17:27
Toimittajan kuva

Mikael Mikkonen

mikael.mikkonen@mtv.fi

Teatterirekvisiittana olleesta autosta on poistettu kaikki tekniikka.

Jos olet hankkimassa itsellesi henkilöautoa, mutta tarvitset vain puolikasta sellaista, niin nyt sinua lykästi.

Tampereen seudun ammattiopisto Tredu myy nimittäin tarpeetonta irtaimistoa, ja yksi kaupattavista esineistä on Toyota Yariksen vasen puoli. 

Puolikas Toyota on tehty oppilastyönä Tampereen Työväen Teatterille, joka käytti sitä esityksissään rekvisiittana. 

Lue myös: Asiakas osti käytetyn Volvon, jossa ilmenikin runsaita öljyvuotoja – vaati kaupan purkamista

Puolikas Toyota 2Halkaistu Toyota Yaris on ollut Tampereen Työväen Teatterin käytössä. Kuva: Tredu

Esitysten päätyttyä erikoisauto palautui Tredulle, jonka näyttelytiloissa se on ollut viime ajat esillä.

Lue myös: Suomen kuuluisimman rumpalin entinen erikoisauto huutokaupataan – tältä kuvankaunis "Prinsessa" näyttää

"Mieluusti myydään eteenpäin"

Tredun koulutuspäälikkö Ilkka Hakala arvioi MTV Uutisille auton vuosimallin olevan 2000-luvun alkupuolelta. Hakalan mukaan rekvisiitta-auto rakennettiin ennen koronapandemiaa.

– Jos joku keksii sille jotain järkevää käyttöä, niin mieluusti myydään eteenpäin, Hakala sanoo.

– Tekniikka on otettu irti, eikä autossa ei ole moottoria. 

Puolikas Toyota 3Myytävän Toyota Yariksen halkaisu on tehty huolellisesti. Kuva: Tredu

Myynti-ilmoituksessa muistutetaan, että kalustepyörille sijoitettu kaupan kohde myydään siinä kunnossa kuin se ostohetkellä on, eikä takuuta ole.

Ostaja myös vastaa kohteen poiskuljetuksesta.

Huutokauppa päättyy elokuun 24. päivä, ja jutun kirjoitushetkellä korkein tarjous Yariksesta oli 120 euroa. Kaikkiaan erikoisesta autosta on tähän mennessä tehty 18 tarjousta, ja tarjoajia on ollut kuusi ihmistä.

Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.

Katso myös: Näin hintava on Rovanperällekin tuttu mestaruusauto

0:40imgToyotan ralliauto ei ole nelipyöräinen halvimmasta päästä.

Lue kaikki uusimmat autoiluun liittyvät uutiset!

Lisää aiheesta:

Huutokauppa muuttui totaalisesti – näin paljon esimerkiksi Jope Ruonansuun Volvosta piti maksaaRemun entinen erikoisauto huutokaupataan – tältä näyttää kuvankaunis "Prinsessa"Klassikkoauto huutokaupan! Näin paljon siitä voi joutua pulittamaanKiinnostaisiko todellinen neuvostoliittolaisen autoteollisuuden helmi? Tähän hintaan irtoaa olemattoman vähän ajettu "Mosse"Joku menetti Teslansa valtiolle – Suomen poliisi kaupittelee tuliterää sähköautoaFutistähti Lionel Messin pikimusta Audi päätyi raisiolaiseen autoliikkeeseen – rekisteritunnus ei jätä mitään arvailujen varaan
Auton ostaminenToyotaAutotLifestyle

Tuoreimmat aiheesta

Auton ostaminen