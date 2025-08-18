Tarve vain puolikkaalle Toyotalle? Huutokauppailmoitus hämmentää

Teatterirekvisiittana olleesta autosta on poistettu kaikki tekniikka.
Jos olet hankkimassa itsellesi henkilöautoa, mutta tarvitset vain puolikasta sellaista, niin nyt sinua lykästi.
Tampereen seudun ammattiopisto Tredu myy nimittäin tarpeetonta irtaimistoa, ja yksi kaupattavista esineistä on Toyota Yariksen vasen puoli.
Puolikas Toyota on tehty oppilastyönä Tampereen Työväen Teatterille, joka käytti sitä esityksissään rekvisiittana.
Halkaistu Toyota Yaris on ollut Tampereen Työväen Teatterin käytössä. Kuva: Tredu
Esitysten päätyttyä erikoisauto palautui Tredulle, jonka näyttelytiloissa se on ollut viime ajat esillä.
"Mieluusti myydään eteenpäin"
Tredun koulutuspäälikkö Ilkka Hakala arvioi MTV Uutisille auton vuosimallin olevan 2000-luvun alkupuolelta. Hakalan mukaan rekvisiitta-auto rakennettiin ennen koronapandemiaa.
– Jos joku keksii sille jotain järkevää käyttöä, niin mieluusti myydään eteenpäin, Hakala sanoo.
– Tekniikka on otettu irti, eikä autossa ei ole moottoria.
Myytävän Toyota Yariksen halkaisu on tehty huolellisesti. Kuva: Tredu
Myynti-ilmoituksessa muistutetaan, että kalustepyörille sijoitettu kaupan kohde myydään siinä kunnossa kuin se ostohetkellä on, eikä takuuta ole.
Ostaja myös vastaa kohteen poiskuljetuksesta.
Huutokauppa päättyy elokuun 24. päivä, ja jutun kirjoitushetkellä korkein tarjous Yariksesta oli 120 euroa. Kaikkiaan erikoisesta autosta on tähän mennessä tehty 18 tarjousta, ja tarjoajia on ollut kuusi ihmistä.
Asiasta uutisoi ensimmäisenä Iltalehti.
