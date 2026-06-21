MM-jalkapalloa ovat nyt ensimmäistä kertaa historiassa pelanneet sekä äiti että poika.

Historiallinen hetki toteutui Suomen aikaa varhain tiistaina, kun Uuden-Seelannin Tyler Bindon asteli kentälle 91. minuutilla Irania vastaan 2–2-tasapeliin päättyneessä ottelussa.

Englannin kentillä viime vuodet pelanneen 21-vuotiaan puolustajan äiti Jenny Bindon, 53, tahkosi aikanaan maalivahtina 77 ottelua Uuden-Seelannin maajoukkueessa – kolme niistä MM-kilpailuissa Kiinassa vuonna 2007.

Koskaan aiemmin sekä äiti että poika eivät olleet pelanneet jalkapallon MM-kisoissa.

– Oli hauskaa, koska ennen MM-kisoja sanoin ihmisille, että uskon, että tämä tapahtuu, Jenny Bindon kertoi The Athleticille.

Hän oli yrittänyt selvittää, oliko vastaavaa aiemmin tapahtunut. Bindon yritti miettiä, keillä oli lapsia, kun hän pelasi. Mieleen ei tullut kuitenkaan ketään, jolle vastaavaa olisi voinut tapahtua.

– Kun saimme tietää tästä, se oli todella siistiä ja olimme innoissamme.

Kyyneleet

Jenny Bindon kertoi antaneensa miehensä Grantin kanssa Tylerille neuvoksi vain, että hän nauttisi eikä antaisi hetkien lipua ohi.

Äidin mukaan jo pojan näkeminen stadionilla "maailman suurimmassa tapahtumassa" oli hetki, jolloin teki mieli nipistää itseään. Hän mietti, mitä oikein tapahtuu.

– Olin hetkenä minä hyvänsä valmis purskahtamaan kyyneliin. Joten kun hän tuli kentälle, purskahdin kyyneliin.

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