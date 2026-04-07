HPK:n tähtihyökkääjä Cameron Wright ei ole vieläkään joukkueensa kokoonpanossa, kun HPK ja Tappara kohtaavat tiistaina ottelusarjan viidennessä ottelussa.

Wright loukkaantui ottelusarjan kolmannessa ottelussa, kun hän jäi Tapparan Joachim Blichfeldin taklauksen alle. Taklauksen jälkeen niskaansa pidellyt Wright ei ole mukana illan ottelussa.

Menetys on HPK:lle iso, sillä Wright on ollut läpi kauden yksi HPK:n tärkeimmistä pelaajista. HPK pelaa illalla selkä seinää vasten, sillä Tappara johtaa ottelusarjaa jo 3–1-voitoin.

Tapparan osalta ykkösketjua tähdittänyt Oiva Keskinen putoaa sivuun. Julius Mattila ottaa hänen paikkansa ja Juuso Nykänen puolestaan korvaa Mattilan nelosketjussa.. 17-vuotias supertähti Oliver Suvanto palaa U20-kauden päätyttyä kirvesrintojen miehistöön 13. hyökkääjänä.

KooKoo luottaa voittavaan kokoonpanoonsa ja lähtee tismalleen samalla ryhmityksellä illan Pelicans-otteluun kuin lauantaina.

Pelicans on puolestaan tehnyt pieniä ketjuviilauksia. Erik Kolehmainen nousee Aidan Dudasin tilalle ykkösketjuun, Dudas ottaa Kolehmaisen paikan kolmosesta. Konsta Hirvonen puolestaan tekee nelosketjussa tilaa kokoonpanoon nousevalle Niklas Virtaselle.

Juttua täsmennetty klo 12.26: Oiva Keskinen sivussa Tapparan miehistöstä, ei Julius Mattila

SM-liigan puolivälieräottelut tiistaina:

KooKoo–Pelicans