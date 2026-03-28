Suomen joukkue sijoittui seitsemänneksi mäkihypyn maailmancupin joukkuekilpailussa Planican lentomäessä Sloveniassa.

Suomen joukkueen muodostivat Niko Kytösaho, Eetu Nousiainen, Jarkko Määttä ja Antti Aalto.



Kisan voitti Itävalta ennen Japania ja Norjaa. Voittajajoukkueessa hyppäsivät Daniel Tschoffenig, Markus Müller, Stefan Kraft ja Stephan Embacher.

Aallon hypyt kantoivat ensimmäisellä kierroksella 200 ja toisella kierroksella 212,5 metriä. Jälkimmäinen hyppy oli Aallon hyppääjäryhmän toisen kierroksen paras.

– Tänään oli hyvää hyppäämistä. Ensimmäisellä kierroksella ei ollut helppo olosuhde, mutta sain sen kuitenkin lentämään. Hyppy oli vahva. Toinen hyppy oli pitkälti samanlainen. Siinä oli parempi olosuhde, niin pääsi lentelemään hyville mitoille, Aalto kommentoi suoritustaan Hiihtoliiton nauhalla Soundcloud-palvelussa.

Kytösahon hypyt kantoivat 218 ja 215 metriä, mutta hän ei ollut tyytyväinen.

– No, oli vaikea päivä. Viikon verran ollut lenssussa, niin varmaan se painoi. Ei sähkötä keulalle. Pää sanoi, että pitäisi mennä, mutta jalat ei vain toimi. Taistelua on nyt hyppääminen valitettavasti. Koetetaan, jos huomiseksi vähän tervehtyisi, niin saisi vähän fressimpänä hypättyä, Kytösaho sanoi.