Seinäjoen Jussittaret on voittanut pesäpallon naisten Suomen mestaruuden.
Jussittaret löi Manse PP:n lauantaina Seinäjoella supervuorossa 1–0 ja vei loppuottelusarjan voitoin 3–2.
Lauantain ottelun avausjakso päättyi tasan 1–1 ja toinen jakso meni 0–0.
Vähälyöntinen viides finaali ratkesi trillerimäisesti supervuorossa, jossa ainoan juoksun löi Jussittarien Anni Laakso ja toi Riikka Polso.
Seinäjoen loppuottelussa syntyi naisten Superpesiksen yleisöennätys, 4 221 katsojaa.
Seinäjoen Maila-Jussien naisten joukkue oli voittanut Suomen mestaruuden vuonna 1977. Se oli tähän mennessä ainoa Seinäjoen naisten pesäpallon Suomen mestaruus.
Jussittaret voitti myös runkosarjan.