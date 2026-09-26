Omenapiirakkaan kannattaa valita oikeanlainen omena. Asiantuntija kertoo, millainen lajike toimii leivonnassa parhaiten.

Kotimaiset omenat ovat nyt parhaimmillaan, ja monessa keittiössä sesongin satoa hyödynnetään muun muassa omenapiirakoihin.

Mutta onko sillä oikeasti väliä, minkä omenan piirakkaansa valitsee?

Hedelmän- ja Marjanviljelijäin liiton asiantuntija Jenni Kurvonen jakoi syyskuussa Huomenta Suomessa lajikevinkkejään.

– Omenapiirakkaan suosittelisin kiinteämpää omenaa, ehkä vähän hapokasta ja aromikasta. Se balansoi sitä makeutta, mikä omenapiirakassa on, Kurvonen vinkkaa.

Hapokas omena sopii makeaan piirakkaan

Omenan hapokkuudesta on hyötyä juuri makeassa leivonnassa. Hyvin makeaa omenaa käytettäessä piirakan muuta sokerimäärää voi puolestaan hieman vähentää.

– Jos käyttää makeampaa, voi tietysti reseptissä laittaa vähän vähemmän sokeria.

Kotimaisista omenalajikkeista esimerkiksi Summerred on Kurvosen mukaan kiinteä, aromikas ja hapokas omenapiirakkaan sopiva omena.

Makeanhapokas Rosette sopii myös hyvin jälkiruokiin ja leivontaan. Sen erikoisuus on punainen hedelmäliha, joka ei tummu samaan tapaan kuin monien muiden omenoiden. Rosetella saa siis näyttävyyttä esimerkiksi salaatteihin.

Jos omenalajikkeen ominaisuudet eivät ole tuttuja, Kurvonen suosittelee kysymään neuvoa myyjältä. Omenan ulkonäöstä ei nimittäin ole aina mahdollista päätellä, mihin tarkoitukseen se parhaiten sopii.