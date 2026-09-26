Pariisissa noin 700 000 ihmistä ottaa parhaillaan osaa paavi Leon ulkoilmamessuun, kertoo Vatikaani.

Laaja alue Pariisin keskustaa on suljettu messun vuoksi.

Messu on osa Leon Ranskan-vierailua. Eilen paavi vieraili Elysee-palatsissa, jossa hänet otti vastaan Ranskan presidentti Emmanuel Macron.

Macron ei kuitenkaan osallistu Leon messuihin, sillä sen voitaisiin tulkita rikkovan Ranskan perinnettä kirkon ja valtion pitämisestä erillään. Sen sijaan messussa ovat paikalla muun muassa Kansallisen liittouman johtoon kuuluvat Marine Le Pen ja Jordan Bardella sekä entinen presidentti Nicolas Sarkozy.