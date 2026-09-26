Ainakin kuusi ihmistä on saanut surmansa räjähdyksessä Kreikan pääkaupungin suositulla turistialueella.
Kreikan Ateenassa kuusi ihmistä on kuollut asuintalossa tapahtuneessa räjähdyksessä, kertovat paikalliset viranomaiset.
Romahtaneen talon raunioista on löydetty kuolleina neljä yhdysvaltalaista turistia sekä iäkäs brittimies ja hänen kreikkalainen vaimonsa.
Asuinrakennus romahti räjähdyksen seurauksena turistialueella Ateenan Plakassa perjantaina. Lähistöllä on joitakin Ateenan suosituimpia turistikohteita, mukaan lukion Akropolis ja Olympoksen Zeuksen temppeli.
Alueella on paljon hotelleja sekä lyhytaikaiseen vuokraukseen tarkoitettuja asuntoja. Romahtaneen talon yhdessä huoneistossa oli tiettävästi vanhempi pariskunta, toisessa neljä turistia.
Turistit olivat yhdysvaltalaisia pariskuntia. Heidän oli ollut tarkoitus lähteä Ateenasta perjantaina iltapäivällä lähtevällä lennolla, mutta poliisin tietojen mukaan he eivät koskaan saapuneet paikalle.
Räjähdys romahdutti rakennuksen.
Epäilykset kaasussa
Kuolleiden lisäksi kolme henkilöä on loukkaantunut ja useita rakennuksia, kauppoja ja autoja vaurioitunut.
Räjähdyksen syy ei ollut välittömästi tiedossa, mutta Ateenan pormestari Haris Doukas sanoi perjantaina, että se liittyy todennäköisesti kaasuinfrastruktuuriin.
– Jotain meni karmeasti pieleen, Reuters siteeraa Doukasia.
Muokattu uhrilukuja kello 14.48 ja 17.17.
Pelastusviranomaisia räjähdyspaikalla Ateenassa 25. syyskuuta 2026.AFP / Lehtikuva