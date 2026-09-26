Teemu Lehtilä kertoo, miten hänen kolme eri Salatut elämät -hahmoa eroavat toisistaan.
Salatuissa elämissä nähtiin tänä syksynä yllätyskäänne, kun näyttelijä Teemu Lehtilä teki jo neljännen roolisuorituksensa sarjassa.
Tähän mennessä Lehtilä on esittänyt Salkkareissa Aaro Vaalannetta, Eero Vanalaa sekä veljesten isää. Uusi hahmo on Iiro Hansen, norjalainen neurokirurgi.
Teemu Lehtilä on näytellyt Eero Vanalaa, Iiro Hansenia ja Aaro Vaalannetta.
Lehtilä on kiitollinen, että saa tehdä niin laajasti hahmoja.
– Olen otettu. Se on näyttelijälle virkistävää, kun koko ajan tulee uutta haastetta, mikä pitää mielen virkeänä, hän kuvaili MTV Uutisille Salatut elämät 5000 -erikoisnäytöksessä.
Miten hahmot eroavat toisistaan? Katso ylhäällä olevalta videolta Lehtilän näyte!