Pohjoisessa on satanut lunta ja kohta maahan tulee sen märempää versiota. Ajokeli on tänään huono.
MTV Uutiset kertoi eilen, että keskiviikon vastaisena yönä lumisadealue pyyhkäisee Keski- ja Pohjois-Suomen yli ja että lunta voi kertyä paikoin useampi sentti, jopa lähelle 10 senttiä.
Tänä aamuna meteorologi Markus Mäntykannas kertoi säälähetyksessä, että lunta onkin tullut ja nimenomaan maan pohjoisosaan. Ennusteen maksimiin eli jopa kymmenen sentin "kinoksiin" ei tosin päästy.
– Pohjoisessa on tullut useampi sentti lunta, Mäntykannas sanoi, ja näytti tuoretta videota Kemijärven suunnalta.
Katso Kemijärven lumivideo yllä olevasta ikkunasta!
Pääteiltä lumi oli kuitenkin sulamassa jo aamulla. Kelikamerakuvan perusteella Sodankylän seudulla maisema näytti puolestaan yhä talviselta, ja Mäntykankaan mukaan pohjoisessa ajokeli on tänään huono.
Tänään lumisateet jatkuvat "ihan ylimmässä Lapissa" päivän aikana, ja ensi yönä sateiden odotetaan tuovan Lappiin vielä lisää märkää lunta.
– Eli vielä huominenkin osittain menee loskaisessa merkeissä, Mäntykannas sanoo.