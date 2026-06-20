Moottoripyöräilijä ajoi useaan otteeseen kevyen liikenteen väylillä.
Huomattavaa ylinopeutta ajanut moottoripyöräilijä pakeni poliisia ympäri Itä-Helsinkiä lauantai-iltana. Moottoripyöräilijä ajoi ainakin Kontulassa, Vesalassa ja Vuosaaressa.
Helsingin poliisi kertoo tiedotteessa, että moottoripyöräilijä ajoi useita kertoja kevyen liikenteen väylillä, joissa liikkui paljon ihmisiä.
Moottoripyöräilijä saatiin lopulta pysäytettyä Kallvikintielle, jossa poliisi otti kiinni ajoneuvoa kuljettaneen noin 40-vuotiaan miehen.
Silminnäkijä kertoo MTV Uutisille nähneensä pakenijan Vuosaaressa noin kello 20.30. Hän kuuli jo kaukaa poikkeuksellisen kovaa moottoripyörän ääntä.
– Hetken kuluttua näkyviin tuli moottoripyöräilijä, jota seurasi kaksi moottoripyöräpoliisia. Sain tilanteesta videota, jossa näkyy moottoripyöräilijä ajamassa karkuun ja poliisit seuraavat perässä, hän kertoo.
Katso silminnäkijän video Vuosaaresta yltä.
Kuljettajaa epäillään törkeästä liikenneturvallisuuden vaarantamisesta, rattijuopumuksesta sekä kulkuneuvon kuljettamisesta oikeudetta.