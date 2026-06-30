Hollannin tähtipelaaja Cody Gakpo musertui kyyneliin Marokko-ottelussa tehdyn maalinsa jälkeen.

Gakpo vei Hollannin 1–0-johtoon reilun 70 minuutin pelin jälkeen. Osumansa jälkeen Gakpo putosi tunteikkaana polvilleen ja puhkesi itkuun.

Pian Hollannin pelaajat vaihtopelaajia myöten riensivät ympäröimään tunteiden vallassa ollutta joukkuetoveriaan.

Syy Gakpon tunteikkaalle reaktiolle on surullinen. Hän ja hänen kumppaninsa Noa van der Bijn syntymätön poika menehtyi viime viikonloppuna.

– Murtunein sydämin jaamme musertavat uutiset, että meidän vauvamme on menehtynyt raskauden aikana, van der Bij kirjoitti sosiaalisessa mediassa.

Katso Cody Gakpon maali ja tunteikas hetki pääkuvan videolta.