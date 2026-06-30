Suomessa saattaa olla käytössä viallisia patruunoita.
Poliisihallitus varoittaa viallisesta erästä Magtechin patruunoita. Poliisihallituksen tietojen mukaan kyseistä patruunaerää ei ole tuotu Suomeen mutta on mahdollista, että kuluttajat ovat ostaneet sitä ulkomailta.
Patruunoita (Magtech 9mm Luger (9B) eränumerolla lot: CE0120 / L8609) ei saa käyttää, sillä riskinä on, että ammuttaessa luoti juuttuu piippuun. Jos tukkeutuneeseen piippuun laukaistaan uusi patruuna, ase saattaa rikkoutua ja ampujalla on riski vammautua, poliisihallitus varoittaa.
Saksalainen EU-maahantuoja Frankonia Handels GmbH & Co. KG on tehnyt patruunaerästä Euroopan laajuisen tuoteturvallisuusilmoituksen.