Hollannin kapteeni Virgil van Dijk oli pahasti pettynyt, kun MM-kisataival päättyi tappioon Marokolle.

Hollanti meni 1.pudotuspelikierroksen ottelussa 1–0-johtoon reilun 70 minuutin pelin jälkeen, mutta Marokko kuittasi lukemat lisäajalla.

Neljännesvälieräpaikka ratkesi lopulta pilkkukisassa, jossa Hollanti tuhri peräti kolme yritystä.

– Nämä ovat jalkapalloilijoille kauheita hetkiä, Hollannin kapteeni Virgil van Dijk totesi heti pelin päätyttyä.

– Nyt on vaikea analysoida tätä. Ottelu oli intensiivinen, valitettavasti putosimme. Välillä peli sujui hyvin, kapteeni jatkoi.

Van Dijk ei itse ampunut pilkkukisassa. Hän ei lähtenyt syyttelemään epäonnistuneita joukkuetovereitaan.

– Haluan nyt sisälle olemaan niiden (epäonnistuneiden) jätkien kanssa. Se on ainoa ajatukseni tällä hetkellä.

Myös puolustaja Jan Paul van Hecke oli maansa myynyt.

– Taistelimme kovin, annoimme kaikkemme, sillä ei ole väliä. Tämä on niin tuskallista maallemme, joukkueelle.

16 parhaan joukkoon edennyt Marokko kohtaa seuraavaksi kisaisäntä Kanadan.