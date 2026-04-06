PWHL-seura Ottawa Chargen päävalmentaja Carla MacLeod astuu sivuun hoitojensa takia.

Jääkiekon naisten ammattilaisliiga PWHL:ssä pelaava Ottawa Charge tiedotti maanantaina, että päävalmentaja Carla MacLeodin siirtyvän sivuun joukkueen toiminnasta määrittelemättömäksi ajaksi. Syynä ovat 43-vuotiaalla kanadalaisella jatkuvat hoidot.

Myös Tshekin naisten maajoukkuetta viime kaudet päävalmentanut MacLeod kertoi marraskuussa, että hänellä on diagnosoitu rintasyöpä.

Kaksi olympiakultaa ja yhden maailmanmestaruuden aikoinaan pelaajana voittanut MacLeod voi Ottawa Chargen mukaan hyvin ja keskittyy terveyteensä sekä toipumiseensa. Charge kertoi koko organisaation tukevan naista ja hänen perhettään.

Väliaikaisen päävalmentajan vastuun ottaa apuluotsina toiminut kanadalainen Haley Irwin.

Chargen pelaajistoon kuuluvat Suomen maajoukkuetähdet, maalivahti Sanni Ahola ja puolustaja Ronja Savolainen. Entinen Naisleijonien päävalmentaja Juuso Toivola on puolestaan joukkueen apuvalmentajana.

Charge on kahdeksan joukkueen sarjassa viidentenä.