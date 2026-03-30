Ruotsin yleisradioyhtiö SVT kertoo vähentävänsä 141 työpaikkaa. Lisäksi useita ohjelmia lopetetaan.
Kaksi kolmasosaa kyseisistä paikoista sijaitsee uutistuotantojen puolella. SVT:n mukaan irtisanomiset kohdistuvat Tukholman, Uumajan, Göteborgin ja Växjön toimipisteisiin.
Taustalla ovat 355 miljoonan kruunun, eli noin 30 miljoonan euron säästöt.
SVT:n mukaan paikallisia uutistoimituksia ei suljeta. Suurin osa säästöistä kohdistuu yhtiön ohjelmatuotantoon ja useiden ohjelmien tuotanto jäädytetään ensi vuodesta. Lisäksi se tuottaa noin yhden draamasarjan vähemmän vuodessa.
Urheilun osalta säästöt kohdistuvat urheilun osalta lähinnä lähetysoikeuksiin.