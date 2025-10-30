Maajoukkuekoripalloilija Jacob Grandison on viime viikot ollut sivussa ranskalaisen seurajoukkueensa Boulazacin peleistä elo-syyskuun EM-kisoissa tehdyn testin takia, uutisoi ranskalainen nettisivusto Bebasket.fr.
Asia on Bebasketin mukaan Kansainvälisen koripalloliiton Fiban käsittelyssä.
Sivusto viittaa useisiin asiaa lähellä oleviin nimettömiin lähteisiin. Uutisessa ei täsmennetä, millaisesta testistä on kyse.
Koripalloliiton viestintä- ja markkinointipäällikkö Heini Santos kertoi STT:lle iltapäivällä, ettei Fibasta tai muualtakaan ole oltu Koripalloliittoon yhteydessä Grandisoniin liittyen. Grandison oli kieltänyt maajoukkueen tiedotusta antamasta henkilökohtaisia yhteystietojaan medialle.
Grandison siirtyi Ranskan liigan Boulazaciin syyskuussa. Lokakuussa hän ei ole pelannut yhtäkään ottelua.
Grandison nousi elo-syyskuun aikana pelatuissa EM-kisoissa Suomen aloitusviisikkoon. Suomi ylsi kisoissa kaikkien aikojen parhaaseen aikuisten arvokisasijoitukseensa, neljänneksi.