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18-vuotias suomalaislupaus hyppää miljoonabisnekseen: "Vähän jännittää"

1:13 Samu Adler lähtee valloittamaan NCAA:ta.

Julkaistu 14 minuuttia sitten

Jaakko Servo

Samu Adler on ehkä Korisliigan historian paras 18-vuotias. Seuraavat kaudet hän jahtaa NBA-unelmaa Yhdysvaltain yliopistosarja NCAA:ssa ja Butlerin yliopistossa. Ryminällä kaksi kautta takaperin Korisliigaan tullut, menneellä kaudella sarjan parhaaksi pelaajaksi

valittu

ja Salon

Vilppaan

mestaruuteen

johdattanut

Adler on

nyt

uuden

edessä.

Mäkelänrinteen lukiosta ylioppilaaksi valmistunut Adler suuntaa Pohjois-Amerikkaan ja yliopistosarja NCAA:han. Joukkueeksi valikoitui Butler Bulldogs Indianapolisista.

Butlerin edustajat lensivät huhtikuussa Atlantin takaa Korisliigan välieriin seuraamaan Adlerin otteita Korihaita vastaan.

– Pelin jälkeen he halusivat ottaa Zoom-puhelun ja kertoivat näkemyksensä siitä, mitä he näkevät minussa ja miten istuisin heidän rosteriinsa, Adler kertaa MTV Urheilulle.

Vilpas vei välieräsarjan seitsemässä pelissä Adlerin tehtaillessa keskimäärin 17,3 pistettä ottelussa.

– Tuli hyvä fiilis, ja agenttini sanoivat luottavansa heihin. Toisen Korihait -pelin jälkeen sanoin tulevani Butleriin.

Juttu jatkuu kuvan jälkeen.

Korisliigassa 198-senttisen Adlerin esityksistä päästiin nauttimaan vain kahden kauden ajan. Ensimmäisellä kaudellaan hänet palkittiin vuoden tulokkaana. Toisella hän oli jo koko sarjan ja pudotuspelien arvokkain pelaaja.Lehtikuva

"Espanjasta oli kiinnostusta"

Butler Bulldogs tunnetaan pitkistä koripalloperinteistään. Joukkue on pelannut historiansa aikana kahdesti NCAA:n valtakunnallisen lopputurnauksen finaalissa, mutta hävinnyt molemmat.

Indianan osavaltiossa pelaava Butler on rankattu NCAA:n 365 yliopistojoukkueen joukossa sijalle 84. Vertailun vuoksi Adlerin ikätoverin Miikka Muurisen ensi kauden joukkue Arkansas löytyy rankingista sijalta 18.

– Ehkä vähän jännittää lähteminen, mutta hyvällä tavalla. Kulttuuri on erilainen kuin Suomessa, mutta odotan innolla.

Lähes 900 NBA-ottelua urallaan pelannut Gordon Hayward on Butlerin yliopistojoukkueen historian nimekkäin pelaaja. Pelaajauransa kaksi vuotta sitten päättänyt yhdysvaltalainen toimii tätä nykyä Butlerin neuvonantajana.2024 Getty Images

Edessä siintävä yliopistoura ei ollut suinkaan Adlerin ainoa vaihtoehto.

– Agenttini jutteli joidenkin eurooppalaisseurojen kanssa, ja ainakin Espanjasta oli kiinnostusta. Lopulta yliopisto oli kuitenkin aika selkeä päätös.

A nsiot nousevat sadoilla tuhansilla

Adler saapui Salon Vilppaaseen perheensä aloitteesta, sillä salolaisseura ei elokuussa 2024 ollut enää hakemassa lisävahvistuksia joukkueeseensa. Lopulta seura sai kirkkonummelaisesta enemmän kuin se olisi voinut koskaan kuvitella.

Vilppaan mukaan Adlerin sopimus oli hinta-laatusuhteeltaan salolaisseuran kautta aikain paras.

Ensi kaudella NCAA:ssa Adlerin aiemmat Korisliiga-ansiot kalpenevat uusien tulovirtojen rinnalla.

Yliopistojoukkueissa pelaajat saavat suurimmat tienestinsä niin sanottujen NIL-sopimusten (name, image, likeness) avulla. Suurimmat yliopistotähdet tienaavat näin jopa miljoonia dollareita kaudessa.

Adlerin kausiansiot tulevat nousemaan arviolta vain muutamista kymmenistä tuhansista euroista jopa yli 500 000 dollariin eli noin 430 000 euroon kaudessa.

– Se on Yhdysvaltojen yliopisto-urheilijoille aika iso bisnes. Ne ovat isoja summia, mitä siellä liikkuu. Jos pystyy esimerkiksi neljä vuotta pelaamaan ja taloudellisesti tekemään hyviä päätöksiä, niin mikäs siinä olla hyödyntämättä, Adler puhuu.

Yli 9 000 katsojaa vetävä Hinkle Fieldhouse -areena on Butlerin miesten koripallojoukkueen kotiotteluissa usein loppuunmyyty.

Suomalaisnuorukainen pitää Yhdysvaltojen yliopistourheilua “törkeän siistinä”.

– Kymmenen tuhannen ihmisen areenoita löytyy lähes joka kulmalta. Yliopistourheilu on melkein isompaa kuin mikään muu urheilu siellä. Koulut panostaavat siihen ihan törkeästi. Hienoa nähdä, mitä tuleman pitää.

Juttu jatkuu videon jälkeen.

1:07 Samu Adler imee oppia koripallotähti Stephen Currylta ja Kendrick Nunnilta.

Panathinaikosin fani

Adlerin ultimaattinen uratavoite on pelata jossain kohtaa maailman kovimmassa koripalloliigassa. NBA:ssa on pelannut vuosien saatossa vain kolme suomalaista: Lauri Markkanen, Hanno Möttölä ja Erik Murphy.

– NBA:han haluaisi päästä joskus, mutta kyllä Euroopan kentätkin kiinnostavat, jos johonkin Kreikkaan tai Serbiaan pääsisi. Olen Panathinaikosin fani. Jos sinne päätyisi joskus pelaamaan, niin se olisi aika siistiä.

Kesän 2027 NBA:n varaustilaisuudesta voidaan odottaa suomalaisittain historiallista, sillä Muurisen lisäksi Adler voidaan varata kyseisessä draftissa.

– NBA ei ole mikään lähellä oleva tavoite, mutta tavoite kuitenkin. Sen eteen pitää jaksaa painaa vielä tosi paljon duunia.

Takamiehenä pelaavan Adlerin ensimmäinen NCAA-kausi Butler Bulldogsin kanssa alkaa 2. marraskuuta kotiottelulla Lafayette Leopardsia vastaan. Butler kuuluu NCAA:n I-divisioonan Big East -konferenssiin.

Butlerin päävalmentajana ensi kaudella aloittaa seuran pelaajalegenda Ronald Nored, 36. Hän on toiminut yhdeksän viime kauden ajan NBA:ssa apuvalmentajana Boston Celticsin, Charlotte Hornetsin, Indiana Pacersin ja Atlanta Hawksin joukkueissa.

Samu Adlerista tuli 18-vuotiaana Teemu Rannikon (kesk.) ohella Korisliigan historian nuorin sarjan parhaaksi pelaajaksi valittu pelaaja. Vilppaassa nuorukaisen valmentajana toiminut Rannikko on kertonut Aamulehdelle Adlerin olevan monella osa-alueella häntä parempi pelaaja.

Jaakko Servo MTV Uutiset

Samu Adler, 18, tähtää NBA:han | MTV Uutiset