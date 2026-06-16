– Tuli hyväfiilis, ja agenttinisanoivatluottavansaheihin. Toisen Korihait -pelinjälkeensanointulevani Butleriin.
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Korisliigassa 198-senttisen Adlerin esityksistä päästiin nauttimaan vain kahden kauden ajan. Ensimmäisellä kaudellaan hänet palkittiin vuoden tulokkaana. Toisella hän oli jo koko sarjan ja pudotuspelien arvokkain pelaaja.Lehtikuva
"Espanjastaolikiinnostusta"
Butler Bulldogs tunnetaanpitkistäkoripalloperinteistään. Joukkue on pelannuthistoriansaaikanakahdestiNCAA:nvaltakunnallisenlopputurnauksenfinaalissa, muttahävinnytmolemmat.
Indianan osavaltiossapelaava Butler on rankattuNCAA:n 365 yliopistojoukkueenjoukossasijalle 84. VertailunvuoksiAdlerinikätoverinMiikka Muurisen ensi kaudenjoukkue Arkansas löytyyrankingistasijalta 18.
– Ehkä vähänjännittäälähteminen, muttahyvällätavalla. Kulttuuri on erilainenkuin Suomessa, muttaodotaninnolla.
Lähes 900 NBA-ottelua urallaan pelannut Gordon Hayward on Butlerin yliopistojoukkueen historian nimekkäin pelaaja. Pelaajauransa kaksi vuotta sitten päättänyt yhdysvaltalainen toimii tätä nykyä Butlerin neuvonantajana.2024 Getty Images
– Agenttinijuttelijoidenkineurooppalaisseurojenkanssa, ja ainakinEspanjastaolikiinnostusta. Lopultayliopistoolikuitenkinaikaselkeäpäätös.
Ansiotnousevatsadoillatuhansilla
Adler saapui Salon Vilppaaseenperheensäaloitteesta, silläsalolaisseuraeielokuussa 2024ollutenäähakemassalisävahvistuksiajoukkueeseensa. Lopulta seura sai kirkkonummelaisesta enemmänkuin se olisivoinutkoskaan kuvitella.
Ensi kaudellaNCAA:ssaAdlerinaiemmatKorisliiga-ansiotkalpenevatuusientulovirtojenrinnalla.
Yliopistojoukkueissapelaajatsaavatsuurimmattienestinsäniinsanottujen NIL-sopimusten (name, image, likeness) avulla. Suurimmatyliopistotähdettienaavatnäinjopamiljooniadollareitakaudessa.
Adlerinkausiansiottulevatnousemaan arviolta vain muutamistakymmenistätuhansistaeuroistajopayli 500 000dollariinelinoin 430 000 euroonkaudessa.
– Se on Yhdysvaltojen yliopisto-urheilijoilleaika iso bisnes. Ne ovatisojasummia, mitäsielläliikkuu. Jos pystyyesimerkiksineljävuottapelaamaan ja taloudellisestitekemäänhyviäpäätöksiä, niinmikässiinä olla hyödyntämättä, Adler puhuu.
Yli 9 000 katsojaavetävä Hinkle Fieldhouse -areena on Butlerin miestenkoripallojoukkueenkotiotteluissauseinloppuunmyyty.
Suomalaisnuorukainen pitää Yhdysvaltojen yliopistourheilua “törkeänsiistinä”.
– Kymmenentuhannenihmisenareenoitalöytyylähesjokakulmalta. Yliopistourheilu on melkeinisompaakuinmikäänmuuurheilu siellä. Koulutpanostaavatsiihenihantörkeästi. Hienoa nähdä, mitätulemanpitää.
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1:07Samu Adler imee oppia koripallotähti Stephen Currylta ja Kendrick Nunnilta.
Panathinaikosin fani
Adlerin ultimaattinenuratavoite on pelatajossainkohtaamaailmankovimmassakoripalloliigassa. NBA:ssa on pelannutvuosiensaatossa vain kolmesuomalaista: Lauri Markkanen, Hanno Möttölä ja Erik Murphy.
– NBA:hanhaluaisipäästäjoskus, muttakylläEuroopankentätkinkiinnostavat, josjohonkinKreikkaan tai Serbiaanpääsisi. Olen Panathinaikosin fani. Jossinnepäätyisijoskuspelaamaan, niin se olisiaikasiistiä.
Kesän 2027 NBA:nvaraustilaisuudestavoidaanodottaasuomalaisittainhistoriallista, sillä Muurisen lisäksi Adler voidaanvaratakyseisessädraftissa.
– NBA ei ole mikäänlähelläolevatavoite, muttatavoitekuitenkin. Sen eteenpitääjaksaapainaavielätosipaljonduunia.
Takamiehenäpelaavan Adlerin ensimmäinen NCAA-kausi Butler Bulldogsinkanssaalkaa 2. marraskuutakotiottelulla Lafayette Leopardsiavastaan. Butler kuuluuNCAA:n I-divisioonan Big East -konferenssiin.
Butlerin päävalmentajana ensi kaudellaaloittaaseuranpelaajalegendaRonald Nored, 36. Hän on toiminutyhdeksänviimekaudenajan NBA:ssa apuvalmentajana Boston Celticsin, Charlotte Hornetsin, Indiana Pacersin ja Atlanta Hawksinjoukkueissa.
Samu Adlerista tuli 18-vuotiaana Teemu Rannikon (kesk.) ohella Korisliigan historian nuorin sarjan parhaaksi pelaajaksi valittu pelaaja. Vilppaassa nuorukaisen valmentajana toiminut Rannikko on kertonut Aamulehdelle Adlerin olevan monella osa-alueella häntä parempi pelaaja.