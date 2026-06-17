Poliisi kertoo uudenlaisen poliisiyhteistyön käynnistymisestä Ruotsin ja Suomen välillä.

Suomen ja Ruotsin poliisien välinen yhteistyö laajenee ensi kuun alusta koskemaan tiettyjen hälytystehtävien hoitamista Suomen ja Ruotsin väliseen valtionrajaan rajoittuvissa kunnissa.

Poliisi kertoo, että uudenlainen yhteistyö perustuu Suomen ja Ruotsin hallitusten välillä vuonna 2021 allekirjoitettuun valtiosopimukseen, joka on saatettu molemmissa maissa erillislaeilla voimaan vuonna 2025.

Sopimus mahdollistaa osapuolten pyytää toisen maan poliisilta tukea kiireellisten henkeen ja terveyteen kohdistuvien hälytystehtävien hoitamiseen valtionrajaan rajoittuvissa kunnissa.

Poliisi kertoo, että tällaista poliisiyhteistyötä, jossa naapurimaan poliisipartio itsenäisesti hoitaa hälytystehtävää toisessa maassa, ei ole koskaan aiemmin maiden välillä tehty.

Suomen osalta sopimuksen soveltaminen koskee Enontekiön, Kolarin, Muonion, Pellon, Tornion ja Ylitornion kuntien aluetta. Sopimus mahdollistaa kummankin maan poliisipartioille oikeuden myös oma-aloitteisesti, ilman pyyntöäkin, ylittää valtionrajan ja ryhtyä raja-alueella sellaisiin väliaikaisiin toimenpiteisiin, jotka ovat tarpeen ihmisen henkeä, terveyttä tai ruumiillista koskemattomuutta välittömästi uhkaavan vaaran torjumiseksi.

– Uusi yhteistyön muoto tehostaa maiden välistä aktiivista poliisiyhteistyötä entisestään, toteaa Poliisihallituksen poliisijohtaja Sanna Heikinheimo.

Molemmat sopimusmaat osoittavat yhteistoimintaan kyseiseen tehtävään suostumuksensa antaneita poliisimiehiä, jotka on viime kuukausien aikana koulutettu toimintaan maiden omissa sekä myös molempien maiden poliisimiehille järjestetyissä yhteisissä koulutus- ja harjoitustilaisuuksissa.

Koulutukset on toteutettu erinomaisessa yhteistyössä Poliisihallituksen, Poliisiammattikorkeakoulun, Lapin Poliisilaitoksen, Oulun poliisilaitoksen ja Ruotsin Norrbottenin poliisialueen kesken.

– Suomen poliisin operatiiviset poliisiyksiköt uuden sopimuksen mukaisessa yhteistyössä ovat partiotoiminnan osalta Lapin poliisilaitos sekä avun antamiseen ja pyytämiseen liittyvän päätöksentekoprosessin osalta Oulun poliisilaitoksessa sijaitseva poliisin pohjoinen johtokeskus, kertoo Lapin poliisipäällikkö .