Suomen A-maajoukkueen ja ruotsalaisen Siriuksen keskikenttäpelaaja Leo Walta teki lauantaina seurahistoriaa Ruotsin Allsvenskanissa.
Walta oli avainroolissa, kun Sirius päihitti Elfsborgin 4–0-lukemin kauden kolmanneksi viimeisessä ottelussaan lauantaina.
Walta syötti ensin Henrik Categrenin tekemän 2–0-maalin ensimmäisellä puoliajalla, minkä jälkeen 22-vuotias suomalaistähti maalasi itse kahdesti.
Ottelun toisella osumallaan Wallasta tuli Siriuksen seurahistorian kautta aikojen paras maalintekijä Ruotsin pääsarjassa.
Walta on tehnyt tällä kaudella yhteensä 15 maalia 28 otteluun Allsvenskanissa. Viime kaudella joukkueeseen siirtynyt suomalainen on täten maalannut Siriuksen paidassa kaikkiaan 22 kertaa Allsvenskanissa – lukema, johon kukaan muu ei ole aiemmin pääsarjassa yltänyt.