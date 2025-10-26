TPS on vankistanut asemiaan Veikkausliigan karsinnoissa ja johtaa KTP:ta jo yhteismaalein 4–0, kun Kotkassa pelattavaa toista osaottelua on puolet takana.
TPS järjesti jättiyllätyksen karsintojen avausosassa torstaina, kun se kaatoi ennakkosuosikkina ottelupariin lähteneen KTP:n Turussa maalein 3–0.
Kotkalaisilta odotettiin merkittävää parannusta toiseen osaotteluun, mutta vaikeudet jatkuivat heti pelin alussa. Kahdesti avausosassa maalannut TPS-tykki Onni Helen laittoi pallon verkkoon vain reilun kahden minuutin pelin jälkeen.