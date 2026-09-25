Suomen koripallolupaus Miikka Muurinen on saanut peliluvan yliopistosarja NCAA:han.

Muurinen siirtyi hiljattain NCAA:ssa pelaavan Arkansasin yliopistoon. Mutta koska Muurinen pelasi ammattilaisena serbijätti Partizanissa, kesti peliluvan saaminen aikaa.

Nyt Muurinen on kuitenkin saanut peliluvan.

Arkansas Razorbacksin päävalmentaja John Calipari innostui Muurisen peliluvasta. Hän kuitenkin huomautti X-tilillään, että nuoren ja lupaavan suomalaisen niskaan ei saa kaataa liikaa paineita.

– Hän on 19-vuotias. Hän ei ole supermies. Hänelllä on vielä matkaa. Hän on hyvä pelaaja, mutta hän on nuori, Calipari huomauttaa.