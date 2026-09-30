Jacob Grandison sai pelaajasopimuksen Ranskaan.
Suomalaiskoripalloilija Jacob Grandison liittyy Ranskan pääsarjaseura Élan Chalonin riveihin tämän vuoden loppuun kestävällä sopimuksella.
Seura kertoo tiedotteessaan Grandisonin paikkaavan loukkaantunutta Klark Riethauseria.
– Hänen tulonsa mahdollistaa joukkueen rotaation vahvistamisen Klarkin ollessa sivussa ja urheilullisten tavoitteiden tavoittelun optimaalisissa olosuhteissa, Élan Chalon muotoilee.
Grandison on Suomen maajoukkueestakin tuttu pelaaja. Hän pelasi viime kaudella myös Ranskan pääsarjaa, tuolloin kolme ottelua Boulazacin joukkueessa.
Grandison sai sittemmin kolmen kuukauden kilpailukiellon dopingista, kun hänen käyttämälleen adhd-lääkitykselle ei ollut haettu asianmukaista erityislupaa. Grandison vapautui pannastaan tammikuussa.