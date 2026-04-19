Suomalaisille tutusta vauvanruosta on löytynyt rotanmyrkkyä.
Itävallan poliisi kertoi lauantai-iltana, että HiPP-vauvanruokapurkista löydettiin rotanmyrkkyä. Aiheesta uutisoi Reuters.
Poliisin mukaan 190 gramman porkkana-perunavauvanruokapurkista otetun näytteen testitulos oli positiivinen. Asiakas oli ilmoittanut ruoassa olevasta ongelmasta Eisenstadt-Umgebungin alueella.
Löydöksen myötä tuote on vedetty takaisin tuhannesta viidestäsadasta SPAR-supermarketista Itävallassa.
Yhtiön mukaan sisällön nauttiminen voi olla hengenvaarallista.
SPAR Austria ilmoitti tänään sunnuntaina poistaneensa HiPP-tuotteet kaikista maista, joissa sillä on liiketoimintaa, eli Itävallasta, Sloveniasta, Unkarista, Kroatiasta ja Pohjois-Italiasta.
SPAR ja HiPP kehottivat asiakkaita olemaan syömättä SPAR Austrialta ostettujen purkkien sisältöä. He sanoivat, että asiakkaat saavat täyden hyvityksen palautetuista tuotteista.
Itävallan terveys- ja elintarviketurvallisuusviraston AGESin mukaan oireina voivat olla esimerkiksi verta vuotavat ikenet, nenäverenvuodot tai mustelmat.
Yhtiö ei sulje pois ulkopuolista sabotaasia
Yhtiö kertoi lauantaina, että taustalla voi olla myös "ulkopuolinen rikollinen puuttuminen".
Viranomaisten mukaan tuotetta ostaneiden tulee aina varmistua, ettei tuotetta ole peukaloitu. Avatessa purkista tulisi esimerkiksi kuulua naksahdus.
Itävallan terveys- ja elintarviketurvallisuusvirasto sanoi, että lääkärin apua on haettava heti, jos vauvat syövät saastunutta vauvanruokaa.
Yhtiö kertoo verkkosivuillaan tiedottavansa asiakkaille, kun asiasta tiedetään enemmän.