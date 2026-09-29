Trump kestitsi teknologiayhtiöiden johtajia. Suomalaisasiantuntija arvioi, mistä oli kyse.

Maailman suurimpien teknologiayhtiöiden johtajat olivat tiistaina keskustelemassa tekoälykehityksen tilanteesta Yhdysvaltain presidentin Donald Trumpin kanssa Valkoisessa talossa.



Trump totesi kokouksen jälkeen, että yhdysvaltalaisilla tekoäly-yhtiöillä on suuri etumatka maailman muihin yrityksiin nähden ja, että alan itsesääntely on erittäin tärkeää.



Trump on aiemmin vähätellyt tekoälyyn liittyviä huolia.

Tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos Helsingin yliopistosta arvelee tapaamisen ajankohdan liittyvän välivaaleihin, jotka järjestetään Yhdysvalloissa marraskuussa.

– Tekoäly on noussut suureksi vaaliteemaksi. Amerikkalaisista yli 80 prosenttia pitää datakeskuksia ja tekoälyä enemmän huolestuttavana kuin innostavana asiana. Totta kai Trumpin täytyy tarttua tähän jotenkin, että vaalit eivät mene pipariksi, Roos kommentoi Kymmenen uutisissa.

Trump luonnehtii tapaamistaan tekoäly- ja it-johtajien kanssa tuottavaksi ja "poikkeuksellisen ystävälliseksi". Toisaalta hän korosti tekoälyä kehittävien yhtiöiden omaa vastuuta.

Tekoälyjätit itse ovat jo aiemmin väläytelleet jonkinlaisen valvontaelimen tarvetta alalle.

Roosin mukaan itsesääntelyn tie tulee olemaan tosi vaikea.

– Jo kilpailulainsäädännöllisestikään yhtiöt eivät voi keskenään sopia rajoituksista toisilleen. Jotenkin toivottomalta tuntuu tämä tie, jota Trump nyt puskee.

Toisaalta Trump vastustaa ylhäältä annettua sääntelyä alalle.

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Pitääkö tekoälyä pelätä?

Roos sanoo ymmärtävänsä sen, että monet ovat huolissaan tekoälystä.

– Totta kai ihmisillä on sellaisia tunteita kuin on. Siinä mielessä huoli on aiheellista, että liittyy valtavasti riskejä. Sitä voidaan käyttää sodankäynnissä ja monessa haitallisessa tarkoituksessa. Tietomurtoja tuntuu tulevan joka päivä vähän kuin sieniä sateella. Eri yritysten tekoälyjärjestelmät aiheuttavat enemmän tai vähemmän tarkoituksella vahinkoa ja niitä käytetään haittatarkoituksiin.

– Tästä nyt tietenkin pitää olla huolissaan ja sen takia se sääntely olisi nimenomaan niin tärkeätä, Roos arvioi.

Paikalla kaikki suuret

Donald Trumpin koolle kutsumassa tapaamisessa olivat mukana muun muassa osallistuivat Tesla- ja SpaceX-johtaja Elon Musk, Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang, Metan toimitusjohtaja Mark Zuckerberg, Amazonin perustaja Jeff Bezos, Googlen emoyhtiö Alphabetin toimitusjohtaja Sundar Pichai, Microsoftin toimitusjohtaja Satya Nadella. Lisäksi paikalla oli mediatietojen mukaan sekä Anthropicin ja OpenAI:n johtoa.

Trump isännöi tilaisuutta yhdessä edustajainhuoneen puhemiehen Mike Johnsonin kanssa.

Trumpin mukaan Yhdysvalloilla on suuri etumatka tekoälyssä, ja se haluaa säilyttää sen. Hänen mukaansa huoneessa vallitsi laaja yhteisymmärrys asiasta.

– Tämä ryhmä haluaa tehdä yhteistyötä paikallisyhteisöjen kanssa "jotta ihmiset olisivat tyytyväisiä", hän sanoi Reutersin mukaan.

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