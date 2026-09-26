Suomalaisasiantuntijan mukaan uhkakuvat tekoälyn kehityksestä eivät vastaa todellisuutta.
Mikään tekoälyn viimeaikaisessa kehityksessä ei selitä nykyisiä uhkakuvia sen kehityksestä. Näin arvioi STT:lle Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori Teemu Roos.
Roosin mukaan nykyisen julkisen keskustelun takana voi olla johtavien tekoäly-yhtiöiden yritys hankkia itselleen kilpailuetua tekoälykentällä.
Useat suuret yhdysvaltalaiset tekoäly-yhtiöt ovat viime aikoina varoitelleet tekoälyn nykyisen kehityksen jopa uhkaavan ihmiskunnan olemassaoloa. Samaan aikaan yhtiöt ovat alkaneet vaatia alalle uutta sääntelyä.
Helsingin yliopiston tietojenkäsittelytieteen professori, tekoälyyn erikoistunut Teemu Roos Helsingissä 24. syyskuuta 2026.Str / Lehtikuva
Soraääniä muualtakin
Yhä useampi asiantuntija on esittänyt hiljattain eriäviä mielipiteitä tekoälyn potentiaalista kehittyä jonkinlaiseksi joukkotuhoaseeksi.
Esimerkiksi tekoälyjätti Nvidian toimitusjohtaja Jensen Huang tyrmäsi tällä viikolla tekoälyyn viime aikoina liitetyn "tuomiopäivän narratiivin". Huangin mukaan maailmanlopulla pelottelevat väitteet eivät perustu tieteeseen vaan omien intressien ajamiseen.