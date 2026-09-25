"Nyt haetaan asetelmia Trumpin jälkeiseen aikaan", asiantuntija sanoo.
Baari oli keskiviikkona lähes tyhjä.
Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä vieraili sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa juuri ennen maiden johtajien Donald Trumpin ja Xi Jinpingin tapaamista.
Baari, johon Penttilä käveli, sijaitsi Washingtonin poliittisen vallan keskuksen, Capitol Hillin kupeessa.
Se on tyypillisesti ollut Trumpille uskollisten MAGA-republikaanien suosiossa. Baarissa käytiin näyttäytymässä ja henkeä kohottamassa. Nyt siellä oli tyhjää.
– Näyttää siltä, että Iranin sota on vähän kuin tappanut MAGA-liikkeen, eikä tämä Kiinankaan kanssa veljeily siihen oikein sovi, Penttilä sanoo MTV Uutisille.
Trumpin hallinnosta on Penttilän mukaan tullut "Trumpin oma show", ja hänen takanaan ollut koalitio on hajaantunut ja juoksee kuin kanaparvi eri suuntiin.
Penttilän arvioi Trumpin olevan "so last season", menneen talven lumia. Ensin hän yritti uudistaa kauppajärjestelmää, sitten liittolaisjärjestelmiä.
– Molemmat meni vähän mönkään. Nyt haetaan asetelmia Trumpin jälkeiseen aikaan, Penttilä sanoo.
Presidentit Trump ja Xi Valkoisen talon ulkopuolella Washingtonissa.AFP / Lehtikuva
Drooni toi kahvia
Ainoa asia, joka voi estää demokraattien voiton välivaaleissa, ovat demokraatit itse, Penttilä katsoo. Republikaanien tapaan heidänkin pakkansa on sekaisin.