Presidentit Trump ja Xi Valkoisen talon ulkopuolella Washingtonissa.AFP / Lehtikuva

– Molemmat meni vähän mönkään. Nyt haetaan asetelmia Trumpin jälkeiseen aikaan, Penttilä sanoo.

Trumpin hallinnosta on Penttilän mukaan tullut "Trumpin oma show", ja hänen takanaan ollut koalitio on hajaantunut ja juoksee kuin kanaparvi eri suuntiin.

– Näyttää siltä, että Iranin sota on vähän kuin tappanut MAGA-liikkeen, eikä tämä Kiinankaan kanssa veljeily siihen oikein sovi, Penttilä sanoo MTV Uutisille.

Se on tyypillisesti ollut Trumpille uskollisten MAGA-republikaanien suosiossa. Baarissa käytiin näyttäytymässä ja henkeä kohottamassa. Nyt siellä oli tyhjää.

Kansainvälisen politiikan asiantuntija Risto E. J. Penttilä vieraili sekä Yhdysvalloissa että Kiinassa juuri ennen maiden johtajien Donald Trumpin ja Xi Jinpingin tapaamista.

MAGA-baarin tyhjyys oli ristiriidassa kiinalaisen kahvilan kanssa, jossa drooni toi juotavaa ja maksu hoidettiin kämmenellä, Penttilä kertoo.

– Kaikilla kiinalaisilla ei mene hyvin, mutta päällimmäiseksi sieltä jäi tuntuma, että Kiinassa on hyvin voimakas usko tulevaisuuteen. Valituilla sektoreilla kehitys on huimaa, hän sanoo.